Stand: 25.11.2024 09:57 Uhr Der rätselhafte Mord an Fereydoun Farrokhzad und die Schatten des iranischen Geheimdienstes – neuer NDR Podcast ab sofort in der ARD-Audiothek

Der Mord 1992 an Fereydoun Farrokhzad, einem gefeierten iranischen Sänger und unerschrockenen Aktivisten, ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Die preisgekrönte Autorin und Journalistin Patricia Schlosser taucht mit dem neuen sechsteiligen NDR Podcast „Agenten der Angst – Fereydoun und der iranische Geheimdienst“ in die dunklen Tiefen dieses mysteriösen Falles ein.

Eine schillernde Persönlichkeit und ein mysteriöser Mord

Fereydoun Farrokhzad (1938-1992) war mehr als ein Künstler; er war ein Symbol des Widerstands gegen das iranische Regime, seine provokanten und politischen Lieder inspirierten Viele. Nach der iranischen Revolution 1979 emigrierte er u. a. nach Deutschland, wo er für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte eintrat. Doch am 6. August 1992 fand sein Leben in Bonn unter mysteriösen Umständen ein plötzliches und gewaltsames Ende. Farrokhzad hinterließ nicht nur eine Menge unbeantworteter Fragen, sondern auch eine offene Wunde in der Gemeinschaft der Exil-Iraner.

Die unbeantwortete Frage: ein politischer Mord oder ein persönlicher Konflikt?

Bis heute ist der Mord an Fereydoun Farrokhzad nicht vollständig aufgeklärt. War es ein persönlicher Konflikt oder steckt mehr dahinter? Patrizia Schlosser nimmt die Hörerinnen und Hörer mit auf eine investigative Reise. Sie untersucht die Hintergründe des Mordes und Farrokhzads Leben im Kontext der iranischen Revolution und der deutsch-iranischen Beziehungen. Dabei geht sie auch der Frage nach, welche Rolle der iranische Geheimdienst bei dem Mord womöglich gespielt hat.

Politische Schatten und persönliches Schicksal

In dem Sechsteiler „Agenten der Angst – Fereydoun und der iranische Geheimdienst“ geht es nicht nur um die Mordumstände selbst, sondern auch um die weitreichenden Einflüsse des iranischen Geheimdienstes in Deutschland: „Fereydoun Farrokhzad war mehr als nur ein Künstler – er steht heute noch für die Freiheitsbewegung in Iran und im Exil“, so Schlosser. „In diesem Podcast möchte ich nicht nur seine Geschichte erzählen, sondern auch aufzeigen, dass seine Ermordung System haben könnte“, erklärt sie. „Es geht darum, wie das iranische Regime seine Macht bis nach Deutschland ausgeweitet hat.“

Der Podcast „Agenten der Angst – Fereydoun und der iranische Geheimdienst“ steht ab sofort in voller Länge der ARD Audiothek zur Verfügung. Auf weiteren gängigen Podcast-Plattformen werden die einzelnen Folgen wöchentlich veröffentlicht.

25. November 2024/BB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse@ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse