Stand: 05.11.2023 14:54 Uhr "Das Sicherheitskonzept muss auf den Prüfstand." Polizeiwissenschaftler und Sicherheitsexperte kritisiert bei NDR 90,3 den Flughafen

Der Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei, Rafael Behr, sagte NDR 90,3, das Sicherheitskonzept müsse selbstverständlich auf den Prüfstand: "Ich kann auch nicht verstehen, dass die Flughafengesellschaft sich jetzt auf die rechtlichen Vorgaben zurückzieht, die wohl nichts Schärferes bestimmen. Rechtliche Vorgaben zu erfüllen, ist das eine. Aber wenn wir in die Welt schauen, sehen wir doch, dass sich Täter nicht darum scheren, welche rechtlichen Vorgaben erfüllt sind oder nicht. Sondern man muss doch schon dieses sensible Verkehrsgeschehen besser schützen. Und das muss unbedingt auf den Prüfstand gestellt werden."

Behr zeigte sich verwundert, wie leicht es sei, in einen Flughafen zu fahren - zumal es ja erst vor wenigen Wochen einen Vorfall am Hamburger Flughafen gab, als Klima-Aktivisten auf das Flugfeld vordrangen. Hier wäre die Flughafengesellschaft gut beraten, die Zugänge zu erschweren, meint der Polizeiwissenschaftler.

