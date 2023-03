Stand: 17.03.2023 13:49 Uhr Das „Ligeti-Experiment“ der ARD bringt Schülerinnen und Schülern Musik nahe: NDR lädt in Hamburg und Hannover zum Mitmachen ein

Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland für klassische Musik zu begeistern, das ist jedes Mal das Ziel der bundesweiten ARD-Woche der Musik. In diesem Jahr lässt die ARD Schülerinnen und Schüler vom 20. bis zum 26. März in die besonderen Klangwelten von György Ligeti (1923-2006) eintauchen. Der österreichisch-ungarische Komponist hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert – sein musikalisches Werk hat nichts an seiner Faszination verloren. György Ligeti spielt im Repertoire klassischer Konzertsäle auch heute noch eine bedeutende Rolle, auch seine Filmmusiken haben Geschichte geschrieben. Zahlreiche Hollywood-Produktionen haben bei ihren Soundtracks auf die Musik von Ligeti vertraut, darunter „2001. Odyssee im Weltraum“, „Heat“, „Shutter Island“ und „Godzilla“.

Der NDR beteiligt sich mit verschiedenen Projekten an der „ARD-Woche der Musik 2023 - das Ligeti-Experiment“ und lädt zum Mitmachen ein. In Niedersachsen geht ein Bläserquintett der NDR Radiophilharmonie mit „Ligentity“, einer Collage aus Musik, Schauspiel und Multimedia, vom 20. bis zum 24. März auf Schultour. Dabei werden rund 1700 Schülerinnen und Schüler in zehn Schulen aus ganz Niedersachsen mit der Persönlichkeit und dem Schaffen Ligetis vertraut gemacht. Das NDR Jugendsinfonieorchester spielt für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 in Hannover und Hamburg Ligetis „Poeme Symphonique“ für 100 Metronome sowie das Concert Romanesc. Außerdem können sich Jugendliche der Klassen 5 bis 12 ab Montag, 20. März, für die Online-Schreibwerkstatt „Nonsense“ anmelden: Gemeinsam schreiben dort Jugendliche der Klassen 5 bis 12, inspiriert von den „Nonsens“-Episoden des „Alice im Wunderland“- Autors Lewis Carroll rund um Ligetis sechs Bagatellen für Bläserquintett.

Die „ARD-Woche der Musik 2023 – das Ligeti-Experiment“ findet in diesem Jahr unter der Federführung des SWR statt. Eine Übersicht aller Konzerte und Veranstaltungen der ARD-Ensembles und -Musikvermittlungsteams findet sich auf wochedermusik.ard.de. Begleitend zur Woche der Musik kuratiert ARD-Klassik in der ARD Mediathek Musik von György Ligeti und ein breites Angebot an Kinderkonzerten.

Informationen über die NDR Angebote zum „Ligeti-Experiment“ der ARD: https://www.ndr.de/orchester_chor/Das-Ligeti-Experiment-beim-NDR-Alle-Veranstaltungen,ligetiexperiment102.html

17. März 2023

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse