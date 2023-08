Stand: 22.08.2023 16:30 Uhr CDU-Landeschef Thering fordert bei NDR Hamburg 29-Euro-Ticket für Senioren

Hamburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Dennis Thering sieht die Rentnerinnen und Rentner beim Deutschlandticket benachteiligt. Im Sommerinterview von NDR 90,3 und dem NDR Hamburg-Journal sagte er: "Es ärgert mich zunehmend, dass hier wieder die Rentnerinnen und Rentner vergessen worden sind." Während viele Arbeitnehmer ein vergünstigtes Jobticket beziehen könnten, müssten die Senioren die vollen 49 Euro zahlen.

Deshalb wird die CDU-Fraktion nächste Woche in der Bürgerschaft einen Antrag für ein 29-Euro-Ticket für Hamburger Rentnerinnen und Rentner einbringen. Thering sagt dazu: "Die Mobilität ist gerade auch im Alter ganz entscheidend für die gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb wollen wir das Deutschlandticket so attraktiv wie möglich machen."

Wichtigstes Thema ist für Hamburgs CDU aber die wachsende Kriminalität. Hamburgs Senat habe darauf viel zu spät reagiert, meint Thering. Im NDR Sommerinterview verspricht der CDU-Landeschef Konsequenzen, falls seine Partei an die Regierung kommt: "Wir würden über das ganze Stadtgebiet, nicht nur am Hauptbahnhof, die Polizeipräsenz erhöhen. Wir würden an Kriminalitätsschwerpunkten die Videoüberwachung ausweiten. Denn wir würden das Thema Sicherheit ganz oben auf die Agenda stellen."

Einen überraschenden Vorstoß unternimmt Dennis Thering bei den Hafengebühren: "Der Hamburger Hafen muss wieder attraktiver werden mit günstigeren Liegegebühren. Wir müssen wieder mehr Umschlag nach Hamburg bringen(,) und deshalb würden wir die Hafengebühren reduzieren."

Beim Streit um die Köhlbrandbrücke stützt der CDU-Landes- und Fraktionschef eher die SPD-Position des Abrisses: "Fakt ist einfach, dass sie baulich marode ist, und viele große Schiffe kommen nicht mehr durch. Wir als CDU haben uns klar für eine Tunnellösung entschieden. Wenn man jetzt noch einmal darüber spricht, eine neue Brücke zu bauen, dann können wir darüber sprechen. Aber es muss jetzt endlich losgehen."

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse