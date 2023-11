Stand: 29.11.2023 05:00 Uhr Alexandra von Rehlingen bei NDR 90,3: "Ich bin keine PR-Lady"

Als PR- oder Society-Lady bezeichnet zu werden, ist für Alexandra von Rehlingen absolut unpassend. Solche Titulierungen werden der Arbeit einer erfolgreichen PR-Managerin nicht gerecht, findet sie. "Ich arbeite so hart seit 40 Jahren. Und PR-Lady klingt so, als ob man morgens schon Latte Macchiato und danach Champagner trinkt und gemütlich auf dem Sofa liegt", empört sie sich. In der aktuellen Folge des NDR 90,3 Podcasts "Feel Hamburg" erzählt Alexandra von Rehlingen von ihrer interessanten, aber auch fordernden Arbeit.

"Auf meinem Iphone habe ich bestimmt schon 2.000 Kontakte, die ich aktiv beherrsche, wo ich wirklich immer genau weiß, wer was ist. Und in unserem großen Verteiler sind sicher 10.000", erzählt sie. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehöre ein "waches Beobachten der Gesellschaft. Man muss immer wissen, wer mit wem gerade überhaupt nicht kann. Man kann da viele Sachen lesen oder erfährt sie selbst bei einer Veranstaltung." Ein feines Gespür für Schwingungen und Fingerspitzengefühl seien in diesem Beruf unerlässliche Fähigkeiten, genauso wie gute Umgangsformen und eine gepflegte Sprache.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Alexandra von Rehlingen und Britta Kehrhahn auch über den Tag, als ihr Ehemann bei einem gemeinsamen Spaziergang plötzlich leblos zusammenbrach, ihre Probleme als Katholikin die Fastenzeit einzuhalten und sie erzählt, mit welchen Vorurteilen sie als berufstätige Mutter von vier Kindern zu kämpfen hatte.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Alle Podcasts der Serie finden Sie unter ndr.de/903.

Ansprechpartnerin: Regina Kramer, Tel.: 040 4156 3460, Mail: r.kramer@ndr.de

***************************************

NDR Landesfunkhaus Hamburg

Zentrale Programmaufgaben

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

www.ndr.de/hamburg

www.facebook.com/NDRHamburg

www.twitter.com/NDRpresse