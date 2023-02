Stand: 17.02.2023 06:00 Uhr Alan Gilbert bleibt bis 2029 Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Die Weichen für eine gemeinsame Zukunft sind gestellt: Das NDR Elbphilharmonie Orchester und Chefdirigent Alan Gilbert verlängern ihre Zusammenarbeit über das Jahr 2024 hinaus bis zum Sommer 2029.

Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester haben ihre Vorstellung von einem Orchester des 21. Jahrhunderts durch herausragende Konzertproduktionen umgesetzt - zuletzt beim Visions Festival in der Elbphilharmonie, das ihr Stammpublikum ebenso begeistert hat wie neue Konzertgänger.

NDR Intendant Joachim Knuth über die langfristige Perspektive der erfolgreichen Zusammenarbeit: „Alan Gilbert ist ein außergewöhnlicher Botschafter der Musik und ein herausragender Impulsgeber. In den vergangenen Jahren hat Alan Gilbert mit seinen künstlerischen und programmatischen Ideen, seiner präzisen Professionalität als Dirigent und seinem kollegialen Führungsstil das NDR Elbphilharmonie Orchester vorangebracht und unser Publikum begeistert. Wie schön, Alan Gilbert bis 2029 an unserer Seite zu wissen.“

Für Alan Gilbert und die Musikerinnen und Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchester ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von einem gemeinsamen musikalischen Verständnis zeugt, ein Schlüssel zum Erfolg: „Es ist mir eine große Freude, die Verlängerung meiner Zusammenarbeit mit den brillanten Musikerinnen und Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters bis 2029 bekannt zu geben. Mit diesem großartigen Ensemble zu musizieren, ist seit 2001 ein wichtiger Teil meines beruflichen Lebens. Nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren ist unser Verhältnis enger denn je, und es fühlt sich zugleich so an, als würden wir gerade erst loslegen!“ sagt Alan Gilbert.

Das Orchester selbst, vertreten durch den Vorstand Torsten Frank, unterstreicht das: „Wir Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters sehen mit großer Freude den weiteren fünf gemeinsamen Jahren mit unserem Chefdirigenten Alan Gilbert entgegen. Wir sind der festen Überzeugung, das über die Jahre gewachsene Vertrauen und gegenseitige musikalische Verständnis wird uns zu weiteren großartigen künstlerischen Erfolgen führen.“

Achim Dobschall, Leiter des Bereichs Orchester, Chor und Konzerte im NDR, hebt den prägenden künstlerischen Einfluss des Chefdirigenten auf sein Orchester hervor: „Diese Verbindung ist eine Erfolgsgeschichte, die nach über 20 Jahren intensiver Zusammenarbeit weitere spannende Kapitel verspricht. Als Chefdirigent prägt er die künstlerische Entwicklung des Orchesters entscheidend und zukunftsweisend. Mit der langfristigen Bindung bis 2029 können wir schon heute von einer Ära Gilbert sprechen, vergleichbar den Zeiten eines Hans Schmidt-Isserstedt oder Günter Wand.“

NDR Programmdirektorin Katja Marx betont: „Zwischen Alan Gilbert und seinem Elbphilharmonie Orchester schwingt eine besondere Energie, die man von der ersten Note an hören, sehen und fühlen kann. Die Chemie stimmt einfach. Diese besondere Nähe zu seinem Chefdirigenten gibt dem Ensemble ein großes Selbstvertrauen, zusammen vollbringen sie künstlerische Höchstleistungen.“

Christoph Lieben-Seutter, Generalintendant der Laeiszhalle und Elbphilharmonie, stellt die Bedeutung für den Kulturstandort Hamburg heraus: „Alan Gilbert und sein Orchester prägen maßgeblich das Konzertprofil der Elbphilharmonie. Alans Handschrift ist deutlich erkennbar: programmatisch, in unseren gemeinsamen Großprojekten und besonders in der künstlerischen Entwicklung des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Ich freue mich sehr über die langfristige Bindung an unser Residenzorchester und die Fortsetzung unserer für alle Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit.“

Dem NDR Elbphilharmonie Orchester ist Alan Gilbert seit langem eng verbunden: Von 2004 bis 2015 wirkte er dort als Erster Gastdirigent, 2019 nahm er die Position des Chefdirigenten an. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit des gebürtigen Amerikaners mit dem Residenzorchester der Elbphilharmonie steht nicht nur für vertrauensvolle Kontinuität und ausgeprägtes Traditionsbewusstsein, sondern auch für den steten Blick nach vorn.

Bereits sein Antrittsfestival „Klingt nach Gilbert“ 2019 zeigte die faszinierende Vielseitigkeit des neuen Chefdirigenten. Trotz der bereits wenige Monate nach seinem Einstand folgenden, tiefgreifenden Einschränkungen des Konzertbetriebes durch die Corona-Pandemie, gelang es Alan Gilbert, diesen optimistischen Geist aufrechtzuerhalten und im NDR zahlreiche und viel beachtete Hörfunk-, Fernseh- und Streaming-Projekte zu realisieren. In diese Zeit fiel etwa auch das Festkonzert zum 75-jährigen Bestehen des NDR Elbphilharmonie Orchesters und daran anschließend viele weitere TV-Produktionen, zuletzt das ARD Silvesterkonzert. Seine unverkennbar persönliche Handschrift trugen in den Folgespielzeiten u.a. die von ihm initiierten Festivals „Age of Anxiety - An American Journey“ mit sinfonischer amerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts sowie die aktuelle Biennale „Elbphilharmonie Visions“ mit bedeutenden Werken zeitgenössischer Komponisten. Gefeierte Markenzeichen des im Konzert- wie Opernrepertoire gleichermaßen erfahrenen Dirigenten waren ferner aufwändige halbszenische Opernproduktionen von György Ligetis „Le Grand Macabre“, Antonin Dvoraks „Rusalka“ und George Gershwins „Porgy & Bess“. Eine Herzensangelegenheit ist für Alan Gilbert zudem das Engagement für den musikalischen Nachwuchs, das sich beim NDR Elbphilharmonie Orchester etwa in der Einführung eines „Associate Artist“ sowie des „Conductor fellow“ niederschlug.

Alan Gilbert, von 2009 bis 2017 Chefdirigent des New York Philharmonic Orchestra, hat sich als Interpret mit einem breiten Repertoire vom Barock bis zur Gegenwartsmusik einen Ruf von Weltrang erarbeitet. Als Gast ist er bei den führenden Orchestern gefragt, darunter die Berliner Philharmoniker, das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, Gewandhausorchester Leipzig, Orchestre de Paris, Cleveland, Boston Symphony oder London Symphony Orchestra. Er ist außerdem Musikdirektor der Königlichen Oper Stockholm, wo er von König Carl XVI. Gustaf kürzlich zum Schwedischen Hofkapellmeister ernannt worden ist, Ehrendirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, dessen Chef er acht Jahre lang war, und Erster Gastdirigent des Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.

Alan Gilberts bisherige Zusammenarbeit mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester ist u. a. in zahlreichen Live-Mitschnitten aus der Elbphilharmonie dokumentiert, verfügbar auf NDR.de/eo sowie bei ARD Klassik in der ARD Mediathek und unter youtube.com/NDRKlassik.

