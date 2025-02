Stand: 26.02.2025 09:00 Uhr ARD Gesund: 15 Jahre „Abenteuer Diagnose“ – Seltenen Erkrankungen auf der Spur

Zum Tag der seltenen Erkrankungen am 28. Februar 2025 feiert das NDR Format „Abenteuer Diagnose“ Jubiläum. Seit 15 Jahren erzählt die TV-Reihe bewegende Medizin-Krimis aus dem echten Leben.

Es sind Geschichten von Menschen, deren Alltag durch mysteriöse Krankheitssymptome aus den Fugen gerät: die Schülerin, auf deren Haut plötzlich blaue Blitze erscheinen, die Frau, deren Knochen brechen wie Streichhölzer oder der Landwirt, der mit einer unerklärlichen Gehirnentzündung ins Koma fällt. Sie alle leiden an seltenen Krankheiten und stellen ihre Ärzte und Ärztinnen vor ein Rätsel. Die Fahndung nach der Ursache ist stets fesselnd - und die Diagnosen sind oft so ungewöhnlich, dass selbst erfahrene Spezialistinnen und Spezialisten staunen. Es sind Krankheiten wie das Tsutsugamushi-Fieber, Relapsing Polychondritis oder eine Zinkvergiftung ausgelöst durch den übermäßigen Gebrauch von Haftcreme.

Redaktionsleiterin Friederike Krumme erinnert sich an die Planungen und den Start der Reihe zurück: „Als wir vor 15 Jahren auf die Idee für dieses Format gekommen sind, waren wir alle in der Redaktion große Fans der Serie "Dr. House". Wir waren gespannt, ob es solche Fälle auch im echten Leben gibt. Und bis heute zeigen die Filme: Die Wirklichkeit ist mindestens so spannend und emotional wie die Fiktion!“

Mehr als 300 TV-Folgen haben die Macherinnen und Macher seit dem Sendestart Anfang 2010 umgesetzt. Durch die Aufbereitung und fundierte Recherche hat das Format schnell eine große Fangemeinde mit sehr guten Quoten im NDR Fernsehen, hohen Abrufzahlen bei Facebook sowie vielen Zuschriften gewonnen – auch unter Medizinern und Medizinerinnen. „Abenteuer Diagnose lenkt die Aufmerksamkeit auf seltene Erkrankungen, die in der öffentlichen Wahrnehmung sonst oft zu kurz kommen“, hebt Prof. Frank Moosig, Leiter des Rheuma-Zentrums Schleswig-Holstein, hervor. „Dabei sind - wegen der Vielzahl dieser Erkrankungen - letztlich doch nicht wenige Menschen betroffen.“

Die erfolgreiche Fernsehsendung wird im Netz unter ndr.de/abenteuerdiagnose durch vertiefende Artikel zu einzelnen Erkrankungen begleitet. Außerdem startete 2021 der Podcast zur Sendereihe in der ARD Audiothek. Seitdem erscheint „Abenteuer Diagnose – Der Medizin-Krimi-Podcast“ 20-Mal im Jahr. Die Autoren und Autorinnen erzählen darin gemeinsam mit Host Anke Christians ihre denkwürdigsten Fälle nach. „Es geht uns auch darum, mehr Awareness für seltene Erkrankungen zu wecken“, so Anke Christians. „Viele der Diagnosen, über die wir berichten, sind so rar, dass selbst Spezialistinnen & Spezialisten sie nur wenige Male in ihrem Berufsleben zu sehen bekommen. Deshalb ist der Weg zur Diagnose für die Betroffenen oft sehr lang. Und das wollen wir ändern!“

„Mich persönlich bewegt am meisten, wenn uns Zuschauerinnen oder Zuhörer schreiben, dass sie sich selbst in den von uns erzählten Fällen wiedererkannt haben und dass ihnen plötzlich klar geworden ist: Diese Krankheit habe ich auch!”, berichtet Autor Volker Arend, der schon seit Beginn der Reihe mit dabei ist.

In der Jubiläumsfolge am 25.2. im NDR Fernsehen (Autorin: Gesa Lütten) und im Anschluss in der ARD Mediathek geht es um Elisabeth G., eine junge Frau, die auf einmal immer schwerer Luft bekommt und das Gefühl hat, zu ertrinken. Welche ungewöhnliche Diagnose sich dahinter verbirgt, wird in Abenteuer Diagnose aufgelöst - die Reihe läuft dienstags im Gesundheitsmagazin Visite ab 20.15 Uhr.



Alle Folgen der aktuellen Staffel sind in der ARD Mediathek abrufbar oder auch als Medizin-Krimi-Podcast in der ARD Audiothek zu finden.

