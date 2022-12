Stand: 12.12.2022 11:00 Uhr „A Christmas Story“ – NDR Vokalensemble und NDR Bigband erzählen die Weihnachtsgeschichte neu

„A Christmas Story“ – NDR Vokalensemble und NDR Bigband erzählen die Weihnachtsgeschichte neu

Konzerte: Mittwoch, 14. Dezember 2022, 20.00 Uhr, Kulturfabrik Kampnagel, Hamburg │

Sonntag, 18. Dezember 2022, 16.00 Uhr, St.-Georgen-Kirche, Wismar

Im Radio: 26. Dezember, 22.00 Uhr auf NDR Kultur.

Stream: Ein Video-Mitschnitt des Konzerts wird am 23.12. auf NDR.de veröffentlicht.

Die biblische Weihnachtsgeschichte groovig und verjazzt: Unter dem Titel „A Christmas Story“ laden das NDR Vokalensemble und die NDR Bigband zu besonderen Weihnachtskonzerten ein - am Mittwoch, 14. Dezember 2022, in die Kulturfabrik Kampnagel in Hamburg sowie am Sonntag, 18. Dezember, in die St.-Georgen-Kirche in Wismar. Extra für die beiden Konzerte arrangierte der Hamburger Komponist Wolf Kerschek beliebte Weihnachtslieder neu –maßgeschneidert auf die beiden NDR Ensembles.

Zur Live-Musik liest Schauspieler Hannes Hellmann die Weihnachtsgeschichte. Weihnachtsklassiker wie „Es ist ein Ros entsprungen“, „Stille Nacht“ oder „Ich steh an deiner Krippen hier“ entfalten in dem ungewohnten Kontext neue Nuancen und Farben. Beliebte britische Carols wie „Hark, the herald angels sing“ ertönen neben unbekannteren Chorälen.

Die Leitung beider Konzerte hat Klaas Stok, Chefdirigent des NDR Vokalensembles.

Weitere Informationen unter NDR.de/vokalensemble und NDR.de/bigband.

12. Dezember 2022/BB

***************************************

Norddeutscher Rundfunk

Unternehmenskommunikation

Presse und Kommunikation

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

presse(at)ndr.de

www.ndr.de

www.twitter.com/NDRpresse