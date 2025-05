Stand: 16.05.2025 11:00 Uhr 75 Jahre NDR Radiophilharmonie: Saison 2025/26 im Jubiläumsklang

1. Mai 1950. Für den (damals noch) Nordwestdeutschen Rundfunk nahm das „Orchester des Senders für Hannover“ seine Arbeit auf. Nun wird die NDR Radiophilharmonie 75 Jahre alt – ein Jubiläum, das in der neuen Konzertsaison 2025/2026 mit einem facettenreichen Programm begangen wird. „FEIERN“ lautet darum auch das Motto der gesamten Spielzeit.

Freude: Beethovens Neunte zur Saisoneröffnung und drei Uraufführungen

Kaum ein anderes Werk artikuliert Freude und Hoffnung eindringlicher als Beethovens Neunte Sinfonie, deren Appell für Freiheit und deren Aufruf zu Menschlichkeit, Nächstenliebe und Toleranz heute aktueller denn je erscheinen. Die NDR Radiophilharmonie blickt nicht ohne Stolz auf ihre Tradition und 75-jährige Geschichte zurück. Zugleich richten die Musikerinnen und Musiker ihre künstlerischen Perspektive immer auch auf die Gegenwart.

Und so starten sie am 12. September im Kuppelsaal Hannover mit einer Uraufführung des für dieses Konzert entstandenen Orchesterwerks „Artefakt“ von Johannes Schachtner in ihre Jubiläumssaison. Gemeinsam mit ihrem Chefdirigenten Stanislav Kochanovsky, dem NDR Vokalensemble und dem WDR Rundfunkchor widmen sie sich danach der Neunten von Beethoven. Solistinnen und Solisten des Abends sind: Nadja Mchantaf (Sopran), Wiebke Lehmkuhl (Alt), Matthew Swensen (Tenor) und Matthias Goerne (Bariton).

Im Laufe der Jubiläumssaison kommen noch zwei weitere Auftragswerke des NDR zur Uraufführung, von Olga Rayeva und Thorsten Encke.

Premiere: Matthias Goerne ist Artist in Residence

Zum Jubiläum gönnt sich die NDR Radiophilharmonie eine „Premiere“ und lädt zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Artist in Residence ein: den Bariton Matthias Goerne, eine der faszinierendsten Sängerpersönlichkeiten unserer Zeit. In seiner einjährigen Residenzzeit ist Matthias Goerne in vier unterschiedlichen Programmen zu erleben: von Bach-Kantaten bis zu Mahlers „Lied von der Erde“, von Beethovens Neunter bis hin zu Liedern von Brahms und Schumann.

Romantik: Schumann-Tschaikowsky-Festival

Ein Herzstück der Jubiläumsfeierlichkeiten ist das Schumann-Tschaikowsky-Festival: Im Februar 2026 widmen sich die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Stanislav Kochanovsky diesen zwei Genies der Romantik und spüren deren Gemeinsamkeiten musikalisch auf. Schumann und Tschaikowsky waren Romantiker durch und durch. Tschaikowsky verehrte den 30 Jahre älteren Schumann, ließ sich von dessen Werken inspirieren und nahm die Gedanken- und Gefühlswelt des deutschen Romantikers in seine Musik auf.

Auf dem Festivalprogramm stehen bekannte und weniger bekannte Werke beider Komponisten. Als Gäste beim Schumann-Tschaikowsky-Festival werden nicht nur internationale Größen wie Pierre-Laurent Aimard, Klavier, oder der Cellist Truls Mork erwartet, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen des NDR Vokalensembles und NDR Elbphilharmonie Orchesters unter der Leitung von Paavo Järvi.

Grenzenlos: Freistil, Phil & Chill und Jurrassic Park live to Projection

Mit verschiedenen Konzertreihen ist die NDR Radiophilharmonie in der neuen Saison auch grenzüberschreitend unterwegs. Die Konzertreihe „Freistil“ bietet ein Crossover-Konzert mit dem Sänger JORIS an. Zum Film „Jurrassic Park“ spielt das Orchester live to Projection und im Format „2x hören“ sind Modest Mussorgskys berühmte „Bilder einer Ausstellung“ zuerst in der Fassung für Sinfonieorchester, dann als Jazz-Rework mit der NDR Bigband zu erleben. Ähnlich genreübergreifend wird der Konzertabend „Phil & Chill“, bei der sich an einem Abend Klassik und Pop begegnen.

Willkommen: Gäste der NDR Radiophilharmonie

Der Dirigent, Komponist und Klarinettist Jörg Widmann begleitet die NDR Radiophilharmonie bereits seit 2023 intensiv. Mit der Saison 2025/26 beginnt die letzte Phase seiner auf drei Spielzeiten angelegten Zeit als Erster Gastdirigent, in der er in den verschiedenen sinfonischen Konzertreihen Akzente setzt.

Ein Wiedersehen gibt es mit den Dirigenten Michael Sanderling und Andrew Manze, bis 2023 Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie, sowie mit Richard Egarr und Nicholas McGegan in den Barockkonzerten. Ihre Debüts beim Orchester geben Aurel Dawidiuk, Pablo González, Oscar Jockel, Paweł Kapuła, Andris Poga und Duncan Ward. Zu den Gastsolistinnen und -solisten gehören Vadim Gluzmann, Carolin Widmann, Javier Comesana und Isabelle van Keulen.

Kult: „Hannover Proms“

2014 gab es das erste „Hannover Proms“-Konzert. Inzwischen sind die „Hannover Proms“ der NDR Radiophilharmonie zur Tradition geworden. Mit einem Augenzwinkern wird hier Musik zum Schwelgen und Träumen, Unterhaltsames und Humorvolles geboten. Zur guten Tradition gehört aber auch, dass jede Ausgabe anders ist, immer einen besonderen internationalen Touch hat und mit neuen Extras überrascht. 2025 präsentieren die „Hannover Proms“ u. a. französisches Savoirvivre sowie amerikanisches Easy-going, gemixt aus Jazz und Klassik. Sein Debüt als Moderator gibt Yared Dibaba, bestens bekannt als charmanter Moderator beim NDR Fernsehen.

Entdecken: Vom NDR Kindermusikfest bis Orchester-Detektive

In seiner Jubiläumssaison feiert die NDR Radiophilharmonie selbstverständlich auch mit ihren jüngsten Fans und legt das NDR Kindermusikfest wieder auf. Im NDR Konzerthaus können Kinder am 9. Mai 2026 die Welt der Musik selbst erforschen. Alle Instrumente eines Sinfonieorchesters liegen zum Ausprobieren bereit, und die Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie sowie Lehrkräfte der Musikschule Hannover stehen helfend zur Seite. Für Kinder, die bereits ein Instrument spielen, werden Gelegenheiten zum Zusammenspielen mit anderen angeboten.

Außerdem können die jungen Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit Spürnase Malte Arkona in Sachen „Aschenputtel“ und Prokofjews Ballettmusik ermitteln.

Das etablierte „Zwergen-Abo“, das seit 20 Jahren angeboten wird, widmet sich in seinen vier Konzerten den Festen, die es über das Jahr zu feiern gibt. Eine fünftägige Tour durch Grundschulen in Mecklenburg-Vorpommern ergänzt das Musikvermittlungsprogramm der NDR Radiophilharmonie 2025/2026.

Persönlich: Die Kammermusik-Konzerte

Kammermusik nimmt im Angebot der NDR Radiophilharmonie großen Raum ein. Die Kammermusik-Matineen zeigen die Vielfalt der Musikerinnen und Musiker. Im Format „Blaue Stunde“ wird die Musik der Ensembles zusätzlich durch Lesungen und bildende Kunst ergänzt, dank der Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum Hannover und NDR Kultur. Weitere Kammermusik bietet die Reihe Musik 21 mit zeitgenössischen Werken sowie die von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern gestaltete Reihe „Konzerte Junger Künstler:innen".

Unterwegs: NDR Radiophilharmonie im Sendegebiet

Die NDR Radiophilharmonie ist in der neuen Saison natürlich auch im Sendegebiet des NDR unterwegs und gibt Konzerte in Wolfsburg, Lübeck, Wismar, Clausthal-Zellerfeld, Bremen, Düsseldorf, Braunschweig und Neubrandenburg.

Digital: Blick hinter die Kulissen, Programmhefte, Videos und mehr

Backstage-Eindrücke, Informationen, Videos, Programmhefte und mehr sind zu finden unter: ndr.de/radiophilharmonie, ardmediathek.de/klassik, youtube.com/@ARDklassik,

facebook.com/ndrradiophilharmonie

U30: 50 Prozent Ermäßigung für junge Konzertbegeisterte und 5-Euro-Ticket

Der Vorverkauf für die neue Saison startet am Montag, 19. Mai, um 10.00 Uhr. Karten sind unter anderem über den NDR Ticketshop in Hannover erhältlich (ndrticketshop.de).

Auch in der neuen Saison erhalten Konzertbesucher*innen bis zum vollendeten 30. Lebensjahr eine Ermäßigung von 50 Prozent auf alle Abonnements und Einzelkarten im Vorverkauf. Und für Kurzentschlossene in Ausbildung (auch FSJ) gilt: Ab 3 Tage vor dem Konzert gibt es die Tickets für 5 Euro (so lange Tickets verfügbar sind). Dies gilt für alle Konzerte, bei denen die NDR Radiophilharmonie Veranstalter ist. Ausnahme: „Phil & Chill“ und Kinderkonzerte.

