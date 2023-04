Stand: 05.04.2023 05:00 Uhr Pianist Alexander Krichel bei NDR 90,3: Musik hat Fans zu Boden gerissen

Am Ende lagen die Fans am Boden: In der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" von NDR 90,3 erzählt der 34-jährige Weltklasse-Pianist Alexander Krichel von einem besonderen Erlebnis. "Einmal ist eine ganze Stuhlreihe umgekippt. Da saßen oder lagen nach dem Konzert auf einmal die Leute auf dem Boden und ich habe es nicht gehört", schmunzelt Alexander Krichel. Als Grund für diesen Unfall vermutet er, dass "sich wohl jemand erschrocken über einen Akzent von mir hat" und der habe dann die ganze Reihe mitgerissen. Während seiner Konzerte sei er stets so konzentriert und "im Tunnel", dass er es meistens nicht mal merke, wenn irgendwo ein Handy klingele.

Überhaupt sind dem Pianisten die Emotionen und Reaktionen seiner Fans sehr wichtig. Bei klassischen Konzerten ist es eher nicht üblich, seiner Begeisterung spontan durch Beifall Ausdruck zu verleihen und man klatscht erst am Ende eines Werkes. Ihn selbst störe es aber überhaupt nicht, wenn ein euphorischer Fan auch am Ende eines Satzes klatsche. "Ich als Künstler freue mich über authentische Reaktionen, ich bin doch auch authentisch auf der Bühne. Und wenn das Publikum so begeistert ist, dass es nach dem ersten Satz klatscht, dann lass sie doch klatschen.“

Im Podcast „Feel Hamburg“ von NDR 90,3 spricht Host Daniel Kaiser mit Alexander Krichel auch über seine Gründe, von London zurück nach Hamburg in die Hafencity zu ziehen, über die Schwierigkeit, Urlaub ohne Klavier zu machen und über die Notwendigkeit, nachts um Zwei üben zu müssen.

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

