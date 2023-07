FIFA Frauen WM 2023 live in der ARD

FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

20. Juli – 20. August 2023

32 Teams, 64 Spiele

Mehr Fußball denn je - Live in der ARD

Im Ersten, in der ARD Mediathek, auf sportschau.de und in der Sportschau App sowie im Radio und in der ARD Mediathek und in der ARD Audiothek

Australien und Neuseeland sind vom 20. Juli bis 20. August gemeinsame Gastgeber der größten Weltmeisterschaft im Frauenfußball aller Zeiten. Federführend überträgt der Norddeutsche Rundfunk (NDR) im Ersten, in der ARD Mediathek, in der Sportschau App, in den sozialen Kanälen der Sportschau, in der ARD Audiothek und im Radio die WM aus „Down Under“.

ARD und ZDF zeigen alle Spiele live im TV oder im webexklusiven Stream. Alle TV-Spiele werden mit Audiodeskription angeboten. Zusammenfassungen aller Spiele gibt es nach Abpfiff in der ARD Mediathek, auf sportschau.de, in der Sportschau-App und im YouTube-Channel der Sportschau.

Den Auftakt macht die ARD am 20. Juli mit dem Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen in Auckland. Ein weiteres Highlight ist das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am 30. Juli gegen Kolumbien. Moderator Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer präsentieren die Weltmeisterschaft aus dem NDR-Studio in Hamburg-Lokstedt.

Die ARD offizieller Sender der FIFA Frauen WM 2023

Alle Spiele des DFB-Teams werden als Voll- und Magazinreportage für die ARD Radioprogramme und auf sportschau.de angeboten. Zusätzlich wird es Audio-Vollreportagen aller (Tag-) Spiele ab dem Viertelfinale geben. Die ARD-Radioprogramme informieren mit Talks, Nachrichten und Stories über die DFB-Elf.

Auf sportschau.de und in der Sportschau-App sind alle Spiele im Live-Ticker zu verfolgen, ergänzt durch Livestatistiken, den Spielplan und alle wichtigen Informationen rund um die Spiele. Online- und Social-Media-Reporter*innen schildern ihre WM-Eindrücke aus den Stadien in Australien und Neuseeland.