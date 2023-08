Stand: 08.08.2023 16:52 Uhr Ein wichtiger Film in schwieriger Zeit

Wenn Krieg und Gewalt Menschen sprachlos machen und sie sich zunehmend verschließen, braucht es einen Filme wie "Slava, der Hund", sagt Drehbuchautorin und Regisseurin Maria von Heland im Interview.

Was für ein Film ist "Slava, der Hund" - ein Film über Krieg und Flucht, ein Kinderfilm, eine Abenteuergeschichte?

„Der Krieg in der Ukraine wirft lange Schatten auf Europa. Doch 'Slava, der Hund' ist kein Film über Politik – es ist die Geschichte von Menschen, die versuchen, trotz tragischer politischer Umstände Ihr Leben zu gestalten und zu leben. Es ist zunehmend schwer, insbesondere mit Kindern, über eine Welt zu sprechen, die so von Krieg und Gewalt beherrscht ist. 'Slava, der Hund' hilft uns und ihnen wahrzunehmen, dass das Licht sich auch in Zeiten großer Dunkelheit durchsetzen kann.“

Sie sagen, 'Slava, der Hund' sei ein wichtiger Film, warum?

„ 'Slava, der Hund' ist ein wichtiger Film, weil er herzerwärmend, liebevoll und humorvoll ist. In seine Protagonist*Innen werden wir uns hoffentlich schockverlieben. Und was passiert, wenn wir uns verlieben? Wir werden empathisch, wir interessieren uns. Das Schicksal der Heldinnen und Helden berührt uns und wir beginnen, uns mit ihnen auseinanderzusetzen.“

Es gibt Tag für Tag viele Informationen über Gewalt, Krieg und Flucht in der Ukraine und anderswo auf der Welt. Warum muss der Krieg gegen die Ukraine jetzt auch noch als Rahmenhandlung für einen Kinder- und Familienfilm herhalten?

„Warum produzieren wir Spielfilme über das, was im Jetzt passiert? Warum kann die Stimme des Spielfilms stärker sein als die eines Dokumentarfilms oder einer Nachrichtensendung? In Dokumentarfilmen und Nachrichtensendungen sehen wir Menschen von außen. Fiktion ist anders. Wir identifizieren uns mit den Protagonisten und teilen ihr Leben für die Dauer des Films. Ihre Gefühle berühren uns, sie werden – zumindest für eine Zeit – Teil unserer Identität.“

Was können wir von den Helden der Geschichte, den Geschwistern Andryi und Alona, lernen?

„Seit mehr als 500 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Aktuell sind allein in Europa rund acht Millionen Geflüchtete registriert, 18 Millionen Menschen sind in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nicht weniger als der Frieden in Europa steht auf dem Spiel. Die Berichte darüber in den Medien sind Teil unseres Alltags geworden und wir können nicht immer gut damit umgehen, schotten uns manchmal sogar ab, um unser Leben weiter führen zu können. An diesem Punkt setzt 'Slava, der Hund' ein: die Geschichte einer Familie, die ihren Hund verliert – und die Geschichte zweier Kinder, die lernen, im Hier und Jetzt zu bleiben und den Mut und die Phantasie trotz aller Dramatik nicht zu verlieren. Und die voller Hoffnung sind, dass das Universum dafür sorgen wird, dass sie Slava wiederfinden werden.“

Zur Person

Maria von Heland ist eine schwedische Regisseurin und Drehbuchautorin. Sie lebt in Berlin und spricht fließend und zeitgleich Englisch, Deutsch, Schwedisch und Französisch. Erste Erfolge konnte Maria mit ihren Kurzfilmen „Chainsmoker“ und „Real Men Eat Real Meat“ feiern, die ihr Spielfilmdebut „Big Girls Don’t Cry“ (Columbia Tristar 2002) nach sich zogen. Seit 1997 hat von Heland mehr als 20 Spielfilme und Serien produziert und elf Preise gewonnen, darunter den Bayerischen Filmpreis für die beste Regie („Die Sterntaler“), den Goldenen Spatz und den Weißen Elefant. Dreimal war sie für einen International Emmy nominiert. Ihre Serie zur Corona-Pandemie – „Sunshine Eyes“- ist momentan auf NETFLIX zu sehen und hat den Series Mania International Panorama Preis 2022 gewonnen.