Der Podcast "Mission Klima"

Das Thema „Ökologische Nachhaltigkeit“ bzw. „Klimawandel“ wird im NDR über verschiedene Ausspielwege für unterschiedliche Zielgruppen aufbereitet - und regelmäßig im Umwelt-Podcast von NDR Info namens „Mission Klima – Lösungen für die Krise“.

Eine Ölraffinerie, die sich von fossilen Kraftstoffen verabschieden will. Landwirte, die auf ihren Feldern nicht nur Gemüse, sondern auch Strom ernten. Das sind zwei Themen aus der Podcast-Reihe mit dem Schwerpunkt "konstruktiver Journalismus". Die Redaktion macht sich auf die Suche nach Ideen, die wirklich etwas bewirken. „Wir glauben, dass wir damit auch Mut machen können“, sagt Arne Schulz, einer der Hosts von „Mission Klima“. Im Radio ist er auf NDR Info und in der ARD-Infonacht zu hören - außerdem in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Streamingplattformen.