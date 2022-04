Wanted: Freie Mitarbeiter*innen für Social Media

Wer wir sind:

Das NDR ServiceLab hat viel zu bieten: kreatives Gestalten in einem jungen, agilen Redaktionsteam voller Leidenschaft für neue Inhalte, Denkweisen und digitale Workflows. Unsere Inhalte erreichen schon heute Millionen von User*innen monatlich auf Social Media-Plattformen und digitalen ARD-Angeboten. Wir kuratieren z.B. die YouTube-Kanäle NDR Gesund (u.a. mit Visite und Dr. Wimmer) und NDR Ratgeber (mit Markt, den Tricks). Außerdem entwickeln wir neue Formate wie Dürfen Die Das? Was auf die Ohren gibt es bei unseren Podcasts Abenteuer Diagnose oder Alles auf Anfang in der ARD Audiothek. Mit Die Ernährungsdocs bestücken wir einen der reichweitenstärksten Instagram-Kanäle des NDR. Und das Beste ist: wir legen gerade erst los! Das ServiceLab hat sich Anfang des Jahres in seiner jetzigen Form gegründet. Wir wollen die bestehenden Produkte verbessern und in den kommenden Jahren zahlreiche neue Formate entwickeln für Zielgruppen, die anders sind als die “klassischen” NDR-Zuschauer*innen und für diese Mission brauchen wir Dich als Verstärkung!

Du wirst im Community Management oder zum Erstellen von digitalem Content eingesetzt:

Du entwickelst und erstellst passgenaue Inhalte zu unseren Formaten für Instagram, Facebook, YouTube und der ARD Mediathek gemeinsam mit unseren Autor*innen & Mediengestalter*innen

Du betreust das Community-Management unserer Social Media-Kanäle

Deine Skills





Du kennst Dich mit der Erstellung, der Präsentation und dem Management von digitalem Content aus: Social Media, YouTube

Du bist vertraut mit Content-Management-Systemen wie Sophora und / oder Community- Management-Systemen wie Swat.io

Du hast Grundkenntnisse in Photoshop und Premiere

Du arbeitest kreativ, eigenständig und denkst kritisch-konstruktiv mit

Du vernetzt dich gerne und begeisterst andere Menschen für spannende Inhalte

Umfang / Start / Kontakt

In freier Mitarbeit

Ab sofort

Vergütung nach crossmedialem Tagessatz

Standort: Hamburg

Homeoffice ist möglich

Schicke Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf an: servicelab@ndr.de