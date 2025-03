11KM: der tagesschau-Podcast sucht Host (w/d/m)

Wir suchen Dich als Host von 11KM: der tagesschau-Podcast! (w/m/d)

11KM erzählt von Montag bis Freitag täglich ein aktuelles Thema in aller Tiefe.

Es sind Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen oder tiefgehende Hintergründe zu aktuellen Ereignissen. Der:die Host spricht dabei mit den besten Journalist:innen und Korrespondent:innen der ARD und taucht mit ihnen ab, nimmt die Hörer:innen dabei mit ins Geschehen und liefert neue Perspektiven.

11KM wird von BR24 und NDR Info produziert und ist der erfolgreichste öffentlich-rechtliche Nachrichten-Podcast im deutschen Markt (Quelle: MA Podcast).

Für unseren Podcast suchen wir idealerweise ab 1. Juni eine oder zwei neue Hosts in freier Mitarbeit. Arbeiten kannst Du in Hamburg oder München und wir suchen Dich für mindestens zwei Wochen pro Monat.

Das ist uns wichtig:

• als Journalist:in bringst Du Berufserfahrung mit, idealerweise in der aktuellen Berichterstattung, in nachrichtlichen Podcasts oder im Bereich Recherche/Investigation

• Du hast eine Leidenschaft für Podcasts und hast idealerweise schon mal selbst einen gehostet oder standst im Radio vor dem Mikrofon

• Deine Stärke ist das Führen von Interviews und Gesprächen

• Du kannst unsere Zielgruppe, Menschen zwischen 30-49 Jahren, passend ansprechen und in deinen Interviews repräsentieren

• Du hast Lust, Themen kreativ umzusetzen. Ebenso gut kannst Du unter Zeitdruck arbeiten

• Storytelling und aktuelle Berichterstattung liegen Dir gleichermaßen

• Du bist gut über die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten informiert und hast eine gute Allgemeinbildung

• Flexible Einsatzzeiten findest Du von Vorteil

• Digitale Zusammenarbeit im Team ist genau dein Ding

• Es macht Dir Spaß, anderen Leuten eine Bühne zu geben

• Du hast Lust, einen Podcast auf linearen Ausspielwegen und auf Social Media aktiv zu bewerben und dabei dein Gesicht zu zeigen

Das erwartet Dich:

• Du hostest den wochentäglichen Podcast der tagesschau und Du bist die Stimme und das Gesicht von 11KM

• Du arbeitest in einem standortübergreifenden, (auch) digitalen und motivierten Team

• Viele unterschiedliche Themen und Recherchen mit spannenden ARD-Kolleg:innen aus Deutschland und der Welt erwarten Dich

• Enge Zusammenarbeit in der 11KM-Redaktion, die die Podcast-Folgen präzise vorbereitet

So kannst Du Dich bewerben:

Bitte maile bis Sonntag, 23. März, ein zweiseitiges PDF an

11km-bewerbung@tagesschau.de mit folgenden Informationen:



Seite 1:

• Link zu zwei Hörproben von Dir: sprich uns ein 11KM-Intro zu einem Thema deiner Wahl ein (texte gerne selbst oder suche Dir eines aus einer existierenden Folge) und schicke uns eine klassische Hörprobe, idealerweise aus einem Interview (bitte auf keinen Fall als mp3 oder Ähnliches, sondern nur eine URL angeben zu Soundcloud/Googledrive/etc)

• Kurze Begründung, warum Du die/der Richtige für 11KM bist



Seite 2:

• Tabellarischer Lebenslauf auf einer Seite



Bei Fragen wende Dich gern an die 11KM-Redaktionsleitungen Lena Gürtler und Fumiko Lipp unter 11km-bewerbung@tagesschau.de