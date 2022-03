Studio Osnabrück sucht freie crossmediale Mitarbeiter*Innen Stand: 29.03.2022 16:40 Uhr Wir arbeiten für alle Ausspielwege und beliefern sämtliche Formate im NDR-Hörfunk und -Fernsehen sowie für ARD-aktuell und Online. Unser Berichtsgebiet erstreckt sich vom Emsland über die Grafschaft Bentheim bis nach Osnabrück und ins Osnabrücker Land. Im Fernsehbereich kommen noch die südlichen Landkreise Vechta und Diepholz dazu.

Jetzt suchen wir Verstärkung! Haben Sie schon erste Erfahrung in der crossmedialen Arbeit oder interessieren Sie sich dafür? Wir haben Interesse an motivierten, kreativen Köpfen - Reporter*Innen mit Spaß an der Arbeit, die gern rausgehen!

Voraussetzungen:

• sehr gute Allgemeinbildung

• Journalistische Erfahrung möglichst im Hörfunk-, Fernseh- oder Onlinebereich

• Sicherheit in der journalistischen Bewertung von Themen

• Teamfähigkeit und zeitliche Flexibilität

• gute Mikrofonstimme

Basis:

Die Beschäftigung erfolgt auf der Basis freier Mitarbeit nach redaktioneller Absprache.

Wenn Sie Lust haben in einem engagierten Team mitzuarbeiten, dann schicken Sie uns gern Ihre Bewerbung an das NDR-Studio Osnabrück, Markt 22, 49074 Osnabrück oder per Mail an Cathrin Bartsch (c.bartsch@ndr.de).