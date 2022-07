In der Nacht für den NDR den Überblick behalten Stand: 12.07.2022 12:44 Uhr Im Informationshaus des NDR in Hamburg Lokstedt laufen die aktuellen Nachrichten und die großen Recherchen zusammen. Hier schlägt das Nachrichtenherz des NDR.

Hier bietet sich ein spannendes Umfeld, um in einem crossmedial arbeitenden Haus (erste) journalistische Eindrücke und Erfahrungen zu gewinnen. Willst du dabei sein?

Wir suchen (studentische) Aushilfen im Nachtdienst

Du hast Interesse an Medien? Nachrichten in Fernsehen, Hörfunk, Online oder auf Social Media gehören zum festen Bestandteil deines Lebens? Du bist kommunikativ, freundlich, zugewandt und verantwortungsbewusst? Du behältst auch in kniffeligen Situationen die Ruhe? Dann könnte es mit uns passen.

Was gibt es in der Nacht zu tun?

Wenn das Telefon klingelt, gehst du ran! Jede Anruferin, jeder Anrufer wird ernst genommen und erhält die bestmögliche Antwort, wenn es eine Frage gibt. Vor allem aber hörst du ihnen zu, denn ihre Hinweise können wichtig sein, können unser Programm schneller, besser, exklusiver machen. Manchmal können wir durch schnelles Handeln sogar Menschen vor schlimmen Ereignissen warnen und Schaden abwenden.

Bei der Social-Media-Moderation helfen

Damit aber nicht genug: In der Nacht (22 bis 6 Uhr) unterstützt du uns bei der Social-Media-Moderation. Du beobachtest die Lage in den Netzwerken und gibst den Kolleginnen und Kollegen vom Radio wertvolle Hinweise, wenn du welche findest. Du unterstützt sie punktuell bei Recherchen im Netz.

Was wir bieten - Arbeitszeiten und Honorar

Das bieten wir: bis zu fünf Schichten pro Monat. Das Honorar beträgt 21,16 Euro pro Stunde. An Sonn- und Feiertagen gibt es Aufschläge.

Interesse? Dann melde dich bei Herrn Marcus Bensemann (m.bensemann@ndr.de). Wir freuen uns auf deine kurze Bewerbung mit einem tabellarischen Lebenslauf.