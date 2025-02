Stand: 25.02.2025 14:21 Uhr NDR Schleswig-Holstein: Maskenbilder*innen (freie Mitarbeit) gesucht

Der NDR Schleswig-Holstein sucht Maskenbildner*innen in freier Mitarbeit, die das Team der Kieler Maske unterstützen. Du hast Lust auf eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kreativen Umfeld? Dann bewirb dich bei uns!

Wann: ab sofort

Deine Aufgaben:



Selbst- und eigenständige Ausführung aller Aufträge die in der Maske anfallen, insbesondere schminken und styling von Autor*innen, Reporter*innen und Moderator*innen für Studio- und Außeneinsätze.

Modernes Hairstyling sowie allgemeine in der Maske übliche Haararbeiten

Auftragen von Make-up und High-Definition Make-up

Einhaltung von Zeitplänen, Verlässlichkeit und Flexibilität bei schnellen Veränderungen und wechselnden Anforderungen einer Live-Sendung

Verantwortung für die Pflege und Handhabung von Make-up-Produkten und -Ausrüstung

Was Du mitbringst:



Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Friseur*in, Visagist*in, Maskenbilder*in oder Friseurmeister*in

Erfahrungen im Medienbereich wie Online/Fernsehen sind wünschenswert

Künstlerische Kreativität

Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft

Ausgeprägtes Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten, inklusive Wochenenden und an Feiertagen

Die Beschäftigung erfolgt auf der Basis von Honorarverträgen an max. 60 Tage im Jahr. Die Einsätze erfolgen in der Zeit von 13:00 bis 20:45 Uhr. Wir bieten Dir ein attraktives Honorar in Höhe von 217,69 Euro pro Tag bzw. 31,10 Euro pro Stunde, faire Konditionen und Sozialleistungen nach den Regeln des NDR.

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Alters oder Geschlechts. Die angebotene Tätigkeit befindet sich in einer Berufsgruppe, in der Männer unterrepräsentiert sind. Deshalb Bewerbungen von Männern besonders erwünscht.

Bewirb dich!

Lust bekommen? Dann schicke dein Motivationsschreiben, einschließlich eines aktuellen Lebenslaufs an Sarah König, Mail: sa.koenig@ndr.de

Wir freuen uns von Dir zu hören!