Stand: 05.10.2022 14:06 Uhr NDR Norderstedt: Crossmediale*r Reporter*in (freie Mitarbeit)

NDR Studio Norderstedt sucht:

Crossmediale*r Reporter*in (freie Mitarbeit)

Wir….

… sind ein junges Team und kümmern uns um alle relevanten Themen in Südholstein - unsere Reporter*innen sind unterwegs in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

… berichten crossmedial über die Wohnungsnot und Pendler*innenprobleme in der Region aber auch über die Karl May Spiele in Bad Segeberg oder den Wildtier-Rettungsdienst in Klein Offenseth-Sparrieshoop - und über viele andere Themen.

… bedienen alle Formate bei NDR1 Welle Nord, Schleswig-Holstein Magazin und ndr.de/sh und bringen Südholstein darüber hinaus auch ins Programm von NDR Info oder tagesschau.

Mehr über uns finden Sie hier.

Sie…

… haben bereits Erfahrungen als Reporter*in in Hörfunk und/oder Fernsehen.

… identifizieren und recherchieren eigenständig Themen aus unserem Berichtsgebiet und texten, vertonen und produzieren diese auch unter Zeitdruck fehlerfrei.

… sind offen für crossmediale Berichterstattung und in der Lage gemeinsam mit unserem Team verschiedene Ausspielwege zu bedienen.

… neugierig auf neue Produktionsweisen und offen, Neues zu lernen.

… zeitlich flexibel einsetzbar und auch bereit am Wochenende zu arbeiten.

Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte per Mail direkt an die Studioleitung: h.gundlach@ndr.de