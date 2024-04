NDR Niedersachsen Host (m/w/d) gesucht! Stand: 17.04.2024 15:25 Uhr Du liebst Niedersachsen und hast ein Gespür für aktuelle Themen? Dann suchen wir dich! Bewirb dich als Insta-Host für unser neues Format am Standort Hannover im Landesfunkhaus Niedersachsen.

Hast du Lust auf einen Job vor und hinter der Kamera in einem neuen NDR Format? Wir suchen für den Standort Hannover (Hybrid) ab August eine*n Insta-Host (m/w/d) mit redaktionellen Aufgaben zu aktuellen und gesellschaftlich relevanten Themen aus Niedersachsen. Du fühlst dich auf'm Acker genauso wohl wie bei 'nem lauen Sommerfestival? Du hast Lust Niedersachsen zu entdecken - das Land und die Leute? Dann dropp uns mal ein "Moin!".

Wir wollen ins Gespräch kommen und über die Themen reden, die Menschen bis Mitte 30 interessieren und du sollst unser Gesicht dafür sein! Als Web_Social Team im NDR Niedersachsen möchten wir in einem wöchentlichen Format gemeinsam mit Dir als Host mal einen anderen Blick ins Land wagen. Wir wollen mit Menschen vor Ort ins Gespräch gehen, die sonst zu wenig zu Wort kommen, Einblicke gewähren, die man so nicht unbedingt bekommt und Themen aufgreifen, die dich und mich in Niedersachsen interessieren.

Du hast bestenfalls einen engen Bezug zum Bundesland und wohnst auch dort. Wir wollen mit dir jede Woche neue Themen recherchieren und noch mehr junge Menschen mit starkem Content auf unserem NDR Niedersachsen Instagram Kanal (175K Follower*innen) und in unserer NDR Niedersachsen App begeistern.

Dein Profil:

Du bist Instagram-, YouTube- oder Tiktok-Creator*in und hast journalistische Erfahrung.

Du hast ein starkes Gespür für Dramaturgie und Storytelling, besonders für Formate, die Menschen bis Mitte 30 ansprechen.

Du hast Erfahrung mit gängigen Schnittprogrammen wie Premiere, CapCut, etc.

Du interessierst dich für Alltags-, Verbraucher-, und gesellschaftlich relevante Themen.

Du bist kreativ und hast Lust auf eigenständige Recherchen, um daraus Social Media taugliche Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen.

Du fühlst dich vor der Kamera wohl, kannst aber auch anderen eine Bühne bereiten.

Du bist aufgeschlossen, kontaktfreudig und auch mal schlagfertig.

Du bist bereit mindestens drei Tage pro Woche mit uns vor Ort für Recherche und Produktion zu arbeiten.

Das bieten wir dir:

Ob auf Instagram, Facebook, in der NDR Niedersachsen App oder auf ndr.de - unser Web_Social Team bietet täglich mehreren hunderttausend Menschen in Niedersachsen eine verlässliche Anlaufstelle für die spannendsten News, Facts und Stories aus unserem Bundesland.

Wir freuen uns, wenn du Teil unserer Redaktion wirst und wir uns gegenseitig mit der Begeisterung über relevante Themen anstecken. Wir bieten dir viel Freiraum in der Gestaltung und Umsetzung des neuen Formats, das wir gerne mit dir und um dich herum entwickeln möchten. Wir bieten Dir die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Du bekommst natürlich in unserer Redaktion auch einen gut ausgestatteten Arbeitsplatz.

Wir bieten dir attraktive Honorare, faire Arbeitsbedingungen, vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und tarifliche Nebenleistungen des NDR für freie Mitarbeitende (z.B. Fahrkostenzuschuss zum Jobticket, Urlaubs- und Krankentagegeld).

Vielfalt im NDR: Der NDR verfolgt das Ziel der beruflichen Chancengleichheit der Mitarbeiter*innen ungeachtet ihrer Nationalität, ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, etwaiger Behinderung, sexuellen Identität sowie ihres Geschlechts oder Alters.

Bewirb dich!

Haben wir Dich überzeugt? Dann schicke deine Bewerbung mit Lebenslauf bitte bis zum 5. Mai 2024 an Birgit Koch und Daniel Terek über nds.host@ndr.de

Wir freuen uns auf dich!