Stand: 08.02.2024 14:01 Uhr Junior Channel Manager*in für Hamburger NDR Ensembles gesucht

Für die Social Media Accounts der Hamburger NDR Ensembles (NDR Elbphilharmonie Orchester, NDR Bigband, NDR Vokalensemble) suchen wir ab sofort Unterstützung für das Channel Management, die Basis ist eine freie Beschäftigung.

DARUM GEHT ES

● Umsetzung der Channel-Inhalte, z.B. Fotos und Videos von Proben, Konzerten und dem Orchesteralltag, sowie Grafiken für Social-Media-Postings erstellen, bearbeiten und aufbereiten

● Texten und Gestalten von Posts

● Community Management, Beantwortung und Interaktion mit Kommentaren

● Vernetztes Denken:

● Absprachen mit den Kolleg*innen im Team für Online (Website) und YouTube

● Zusammenarbeit mit Produktionsabteilung und Redaktionen der Ensembles

DAS SUCHEN WIR

Eine:n engagierte:n Kolleg:in

● mit Erfahrung im Umgang mit Social Media, besonders Instagram und Facebook

● mit grundlegenden Kenntnissen in Bild- und Videobearbeitung (Adobe Photoshop, Adobe Premiere)

● mit Affinität zur klassischen, Jazz- und Vokalmusik und Begeisterung für den künstlerischen Konzertbetrieb

● mit Spaß am dynamischen Arbeiten, neuen Ideen und Teamplay

● mit sehr sicheren Deutsch- und Englischkenntnissen in Wort und Schrift

Bewerbung und Kontakt: Bei Interesse bitte bis 23. Februar 2024 eine E-Mail mit kurzem Anschreiben und Vita an Kerstin Knudsen, Assistenz Concert Relations/Verwaltungsleitung Bereich Orchester Chor Konzerte: k.knudsen@ndr.de