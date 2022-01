Freie Mitarbeit im Mediatheksteam des NDR Stand: 03.01.2022 11:00 Uhr Das Mediatheksteam sorgt an 365 Tagen im Jahr dafür, dass Videos mit onlinegerechten Texten, Bildern und Metadaten veröffentlicht werden – von Filmen und Dokumentationen bis hin zu aktuellen Nachrichtenbeiträgen.

Für diese Texte und die Workflows zwischen der redaktionellen Freigabe und dem Erscheinen in der ARD Mediathek suchen wir ab sofort Verstärkung für ein motiviertes, kollegiales und humorvolles Team in Hamburg: Mediathekar*innen in freier Mitarbeit, die mit ihrem redaktionellen Knowhow die Brücke zwischen Fernseh- und Onlinewelt schlagen.

Profil

Zuverlässige Teamplayer*innen mit schneller Auffassungsgabe, die sorgfältig und selbstständig arbeiten und gut kommunizieren können

Erfahrung darin, Inhalte prägnant, genau und schnell in kurze Texte zu verpacken (Titel und Teaser)

Starkes Interesse am Zeitgeschehen und an Video-Onlineangeboten

Sinn für eine attraktive Präsentation von Inhalten, idealerweise Grundkenntnisse im Optimieren von Fotos per Bildbearbeitungssoftware

Fit im Umgang mit Office-Anwendungen und Web-Tools, idealerweise Erfahrung mit Redaktions-/Content-Management-Systemen für Online

Interesse an längerfristiger freier Mitarbeit und Bereitschaft zu Einsätzen auch am Abend und am Wochenende

Die Beschäftigung erfolgt auf Basis freier Mitarbeit mit einer stundenbasierten Honorierung.

Wir freuen uns auf Bewerbungen an mitarbeit-mma@ndr.de!