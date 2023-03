Freie Mitarbeit im Multimedia-Bereich von tagesschau.de Stand: 13.03.2023 12:07 Uhr Für den Multimedia-Bereich und das Community-Management bei tagesschau.de suchen wir freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter.

In der Online-Redaktion von ARD-aktuell werden Nachrichten für alle digitalen Ausspielwege aufbereitet. Zur Unterstützung des Teams sucht tagesschau.de ab sofort freie Mitarbeiterinnen und freie Mitarbeiter für den Multimedia-Bereich und das Community-Management. Die Tätigkeit ist nur in Teilzeit möglich, dieses Angebot richtet sich auch an Studierende.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Aufgaben

Sie bearbeiten Videos und Audios für die Website tagesschau.de und unterstützen die Redakteur*innen bei der Bereitstellung von Links und Livestreams.

Außerdem übernehmen Sie das Community-Management auf meta.tagesschau.de.

Voraussetzungen

Sie haben ein großes Interesse an der Tagespolitik und dem Zeitgeschehen. Zudem sind Sie souverän und geübt im Umgang mit Windows und den gängigen Microsoft-Office-Programmen.

Sie verfügen über technische Affinität. Erfahrungen mit Content Management Systemen sind von Vorteil.

Sicherheit in deutscher Rechtschreibung und Spaß an der Arbeit im Team sind Grundvoraussetzung.

Ihr Einsatz erfolgt im Schichtdienst.

Ihre Bewerbung senden Sie per Mail bitte an:

Norddeutscher Rundfunk

ARD-aktuell / tagesschau.de

Marc Leonhard

Hugh-Greene-Weg 1

22529 Hamburg



Mail: m.leonhard@tagesschau.de