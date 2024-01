Stand: 29.01.2024 09:59 Uhr Channelmanger*in für NDR Radiophilharmonie gesucht

Die NDR Radiophilharmonie in Hannover sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Channelmanager*in für Social Media in freier Mitarbeit für durchschnittlich 20 Stunden pro Woche (eine Teilung des Auftragsvolumens auf zwei Personen ist möglich).

DAS BIETEN WIR

● ein kreatives und hochengagiertes Team rund um ein erstklassiges und vielfältiges Radiosinfonieorchester

● attraktives Honorar und vielfältige, tarifliche Nebenleistungen des NDR für freie Mitarbeiter*innen

● flexibles Arbeiten

● bestens gerüstet: nutze Fort- und Weiterbildungsangebote im NDR

DEINE AUFGABEN

● Planung der Channel-Inhalte in Abstimmung mit der Redaktion in Hannover

● Umsetzung (im NDR Corporate Design) für Social Media:

- Erstellung von Fotos und Videos von Proben, Konzerten und aus dem Orchesteralltag

- Nachbearbeitung und Schnitt von Foto- und Videomaterial

- Texten von Social Media-Beiträgen

- Umsetzung von Livestreams (Facebook/Youtube, ggf. andere Plattformen)

- Fokus auf Ausspielung auf Social Media Plattformen (Reels, Shorts, 16:9 etc.)

- Community Management auf Facebook

DEIN PROFIL

● Hochschul-/Fachhochschulstudium in den Bereichen digitale Medien, Online-Redaktion, Mediendesign, Social-Media-Management oder eine vergleichbare Qualifikation

● hohes Verständnis für die Anforderungen an Webvideo-Produktionen

● Erfahrung mit Software der Adobe-CS: vor allem Photoshop, Premiere und After Effects

● Kenntnisse im Umgang mit entsprechendem Equipment (eigenes Equipment ist keine Voraussetzung)

● Interesse an klassischer Musik und dem Klassikbetrieb von Vorteil

● kreatives Engagement und organisatorisches Talent, teilweise unter Live-Bedingungen

● sehr gute englische Sprachkenntnisse

● Spaß an der Arbeit im Team, Flexibilität und Bereitschaft auch an Abenden oder Wochenenden zu arbeiten

Bewerbung und Kontakt: Matthias Ilkenhans ist der Leiter Redaktion und Management der NDR Radiophilharmonie. Er freut sich auf Bewerbungen bis 1. März 2024 per Mail an: m.ilkenhans@ndr.de.