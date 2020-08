Erleben Sie Ihren NDR vor Ort

Zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus hat der NDR die Führungen an allen Standorten bis auf Weiteres abgesagt. Damit folgen wir den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zum Umgang mit dem Virus. Uns ist die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter*innen sehr wichtig.



Sendungen, die auf dem NDR Gelände produziert werden, etwa die NDR Talk Show und extra 3 finden derzeit ohne Studiopublikum statt. Für Auftragsproduktionen wie zum Beispiel Anne Will und Gefragt, Gejagt gilt dies ebenso.

Auch die Konzerte der NDR Musikensembles im Großen und Kleinen Saal der Elbphilharmonie und in anderen Hamburger Spielstätten sowie die Veranstaltungen der NDR Radiophilharmonie sind abgesagt.



Für alle abgesagten Veranstaltungen des NDR gilt, dass erworbene Konzertkarten an den jeweiligen Vorverkaufskassen erstattet werden.

Weitere Informationen über abgesagte Veranstaltungen des NDR finden Sie hier.



Aktuelle Informationen zum Coronavirus und zur Lage in Norddeutschland finden Sie in unserem NDR Info Live-Ticker.



Ihr NDR

Stand: 8. Juni 2020