Stand: 26.08.2020 17:09 Uhr

Tom Gregory und weitere Stars live auf der Kieler Woche erleben

Statt traditionell in den letzten Junitagen, findet die Kieler Woche in diesem Jahr Corona-bedingt digitaler, mit kleineren Veranstaltungsflächen und einem umfangreichen Hygienekonzept im September statt. An zwei Tagen ist auch der NDR mit unterschiedlichen Bühnenprogrammen live dabei.

5. September: Plattdeutschparty und Deutsch-Pop

Gleich zwei ganz besondere Events steuern NDR 1 Welle Nord und das NDR Schleswig-Holstein Magazin zur diesjährigen Ausgabe der Kieler Woche bei. Am 5. September, dem Eröffnungstag, feiern wir auf der Bühne der Krusenkoppel von 17 - 18.30 Uhr eine plattdeutsche Party. Mit dabei sind NDR Moderator und Entertainer Yared Dibaba, Annie Heger, Gerrit Hoss, Norma Schulz, Matthias Stührwoldt und das Duo Die Landschaft. Horst Hoof führt durch das Programm.

Ab 20 Uhr stehen dann die schleswig-holsteinischen Lokalmatadoren Jeden Tag Silvester aus Bad Oldesloe auf der Bühne.

12. September: Tom Gregory

NDR 2 und N-JOY präsentieren am 12. September mit Tom Gregory einen der vielversprechendsten jungen Pop-Künstler - und das gleich zwei Mal. Um 17 und um 20 Uhr singt er seine Hits "Losing Sleep", "Honest", "Small Steps" und natürlich "Fingertips" live auf der Krusenkoppel. Christopher Scheffelmeier moderiert.

Mitmachen und Tickets gewinnen

Bei welchem Live-Event möchten Sie und Ihre Begleitperson gerne dabei sein? Wir verlosen jeweils 10 x 2 Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit etwas Glück sind Sie live auf der Kieler Woche dabei.

Einsendeschluss ist Montag, 31. August 2020, 9 Uhr. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail informiert.

Einsendeschluss ist Montag, 31. August 2020, 9 Uhr. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail informiert.