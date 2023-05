Rom und Räumungsklage von Branka de Veer

"Die Intermezzi im Süden haben ihm immer sehr wohl getan" *(1) schrieb Carl Georg Heise, Publizist, Kunsthistoriker und Museumsleiter,1939 über Blumenthal. Damit verkannte er aber die tatsächliche Lebenssituation des Künstlers. Damals, 1937, in der Berliner Ateliergemeinschaft Klosterstraße, lähmte die politische Situation seine Schaffenskraft. Die massenhaft auftretende Begeisterung für die Nationalsozialisten setze dem Bildhauer zu. Ohne öffentliche Aufträge und Verkäufe litt er zudem an Geldnot. Sein Atelier, indem er auch wohnte, sollte er wegen einer Räumungsklage verlassen. Ein beredtes Zeugnis der damaligen Lebensumstände sind seine Briefe.

Aufenthalt in Rom und Florenz

Die erneute Verleihung des Rompreises*(2) bedeutete für Blumenthal ein Entkommen aus seiner misslichen Lage und einen neuen Schaffensschub. Das bezeugt die Schnelligkeit und Intensität mit der er in wenigen Monaten zwei Kleinplastiken, den Campagnahirten und den Sternengucker, ein Porträt und eine große Figuren, den Römischen Mann formte.*(2) Um eine weitere große Figur, den Florentiner Mann, fertigzustellen, benötigte Blumenthal noch Zeit. Zurück in Berlin wäre seine schöpferische Kraft erlahmt, deshalb forcierte er auch eine Verlängerung des Italienaufenthaltes. Im Künstlerhaus Florenz erhielt er noch einmal für drei Monate Wohnung, freie Ateliernutzung und ein monatliches Stipendium von 150 RM. *(3)

Blumenthals unverwechselbarer Stil

Im Vergleich mit allen in Italien geschaffenen Jünglingsfiguren wird die Gestaltungsweise des Florentiner Mannes noch deutlicher. Die italienische Werkgruppe zeigt Blumenthals typischen, individuellen Stil. Die Figuren zeichnen sich jeweils durch Symmetrie und Formenstrenge, völlige Bewegungslosigkeit und Weltabgewandtheit aus. Die Köpfe sind stilisiert, die Körper mit einer Vorliebe für Geraden und Winkel modelliert. Die Jünglinge verharren in ihrer eigenen Sphäre, sie nehmen keinen Blickkontakt mit dem Betrachter auf.

Der Campagnahirte

Der Campagnahirte gehört heute zum Bestand des Germanischen Museums in Nürnberg. Blumenthal schuf die Figur - mit Kappe und Tuch - als erstes Werk während seines Italienstipendiums. Die Beine zum Körper hingezogen und die Arme vor dem Brustkorb verschränkt, wendet sich der Campagnahirte von der Umgebung ab. Der Daumen der rechten Hand weist zum Körper hin und die stilisiert geformten Gesichtszüge suggerieren den Blick nach Innen. Das Tuch im Rücken ist Schutz und Grenze zugleich. Kleidung, Mimik und Gestik korrespondieren: dieser Mensch schließt sich von der Umwelt ab.

Der Sternengucker

Der Sternengucker sitzt, im Vergleich zum Campagnahirten, in entspannter Haltung. Die Beine leicht geöffnet, die Arme finden am Handgelenkt zueinander. Der Kopf ist aus der Achsensymmetrie gedreht, der erhobene Blick in unbestimmte Ferne gerichtet. Mimik und Gestik - der rechte Daumen zeigt vom Körper weg - weisen in den Umraum. Der Sternengucker entstand unmittelbar nach dem Campagnahirten. Blumenthal dichtete in Italien auch romantische Verse, die von Innerlichkeit und Weltabgewandheit künden: "Um die Sehnsucht einzufangen, bin ich Wolken nachgegangen." solche Zeilen korrespondieren mit dem elegischen Ausdruck seiner Figuren. Der Sternengucker befindet sich heute in der Pinakothek der Moderne in München.

Römischer Mann

Der Römische Mann, ein stehender Jüngling in Lebensgröße, hat den Oberkörper aus dem Schutz der Arme befreit und öffnet sich der Umgebung. Auch das Schrittmotiv bedeutet Bewegung in den Raum. Der Kopf - eingeschlossen in die gekreuzten Arme, wie beim Florentiner Mann - erhält eine besondere Rahmung und die gesamt Figur einen nach oben geschlossenen Umriss. Der Blick schweift wiederum in die Ferne. Der Schritt in den Raum bedeutet kein Entgegenkommen im Sinne der Kontaktaufnahme mit einem Gegenüber. Die Figur schuf Blumenthal ursprünglich fest verankert auf einer Standplatte. Im Original wird – anhand einer Markierung auf der Platte - deutlich, dass der Römische Mann diagonal in den Raum, also an einem imaginären Betrachter vorbei. Diesem wichtigen Detail trägt das Foto des Sprengel Museums, das heute, neben der Universität Kiel, den Römischen Mann besitzt, Rechnung. *(4)

Anmerkungen *(1) Carl Georg Heise: „Empfindung und Gestaltung. Zu neueren Arbeiten des Bildhaues Hermann Blumenthal: Die Kunst für Alle, August 1939, München 1939, S. 342.



*(2) Die Preußische Akademie der Künste verlieh diesen Staatspreis, verbunden mit einem fünfmonatigen Stipendium in der Villa Massimo in Rom, jährlich. Eine Jury aus Mitgliedern der Akademie und des Kulturministeriums entschieden über die Preisvergabe. Zu Blumenthal in Rom und Florenz, siehe den Aufsatz von Philipp Kuhn "Um die Sehnsucht einzufangen, bin ich Schatten nachgegangen" Hermann Blumenthal in Rom und Florenz, in: Sterngucker, hrsg. vom Georg Kolbe Museum, Berlin 2006, S. 29 – 52.



*(3) Ebenda, S. 40ff.



*(4) Nachgewiesen von Arie Hartog, in: "Völlig waches Selbstbewußtsein. Zu Hermann Blumenthals 'Großem Stehenden'", in: Sternengucker, hrsg. vom Georg Kolbe Museum, Berlin 2006, S. 105–116.