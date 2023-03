FAQs: Ihre Fragen zu den NDR Studio-Führungen in Hamburg-Lokstedt

Sie möchten eine Führung in Hamburg-Lokstedt machen? Hier beantworten wir häufig gestellte Fragen.

Es können nur die im Terminkalender angebotenen Zeiten gebucht werden.

Ich möchte einen Termin buchen, der weiter als sechs Wochen in der Zukunft liegt. Ist das möglich?

Auf dem NDR Betriebgsgelände in Hamburg-Lokstedt finden verschiedenste Veranstaltungen und aktuelle TV-Produktionen statt. Daher können wir nicht langfristig im Voraus verbindlich sagen, ob Führungen trotzdem möglich sind oder ob der Tag für Gäste gestrichen werden muss.

Ich möchte zu einer anderen Uhrzeit als 10:30 Uhr oder 14:00 Uhr den NDR in Hamburg-Lokstedt besuchen. Ist das möglich?

Es können nur die im Terminkalender angebotenen Zeiten gebucht werden.

Ich möchte das Funkhaus mit mehr als 15 Personen besuchen. Ist das möglich?

Aufgrund einer Neustrukturierung unserer Räumlichkeiten beträgt die maximale Teilnehmerzahl aktuell 15 Personen, auch damit die Gäste in den Produktionsbereichen gut sehen können und in den einzelnen Bereichen genügend Platz finden. Möchten Sie uns dennoch mit mehr als 15 Personen besuchen, haben Sie die Möglichkeit, zwei Termine am Tag zu buchen, wenn diese im Online-Kalender angeboten werden und frei sind.

Ich möchte das Funkhaus mit weniger als 5 Personen besuchen. Ist das möglich?

Sie können sich gerne für Ihren Wunschtermin anmelden. Sollten sich allerdings insgesamt nicht mindestens 5 Gäste anmelden, kann der Termin nicht stattfinden und wird unsererseits abgesagt. Wir bitten um Verständnis.

Ich möchte für ein kommerzielles Reiseunternehmen gerne eine Führung beim NDR in Hamburg-Lokstedt buchen. Ist das möglich?

Die Führungen beim NDR in Hamburg-Lokstedt sind kostenlos. Buchungen kommerzieller Anbieter sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Ich bin auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen und möchte den NDR in Hamburg-Lokstedt gerne besuchen. Ist das möglich?

Die Führung ist barrierefrei, daher können Sie uns gerne mit Rollator oder Rollstuhl besuchen.

Ich möchte gerne in der NDR Studioküche/Kasino essen. Ist das möglich?

Aus organisatorischen Gründen können Gäste der Führungen die NDR Studioküche/Kasino leider nicht mehr nutzen.