Ein jüdisches Gemeindezentrum – Exempel des Neuen Bauens von Branka de Veer

Der Israelitische Tempel an der Oberstraße wurde 1931 errichtet und diente bald als Vorbildbau für jüdische Gemeindezentren im In- und Ausland. Das Bauwerk vereinte zwei Andachtsstätten, eine Schule, einen Sitzungs- und einen Gemeindesaal. Den Auftrag für den Tempelneubau erhielten die beiden Hamburger Architekten Felix Ascher und Robert Friedmann. Sie schufen ein modernes, multifunktionales Gebäude unter Berücksichtigung zentraler Aspekte des Neuen Bauens: Einfachheit und Funktionalität, Verwendung angemessener Materialien und Sparsamkeit durch die Verwendung industrieller Serienprodukte statt Einzelanfertigungen.

Erhöhte Lage des Tempels

Mehrere Stufen einer breiten Freitreppe führen zum Eingangsportal des Tempels, dessen Dachhöhe sich den umliegenden Häusern anpasst. Die zunächst wuchtige Erscheinung des Ensembles passt sich aufgrund der gestaffelten Anlange, mit dem höchsten Baukörper im Hintergrund, der Umgebung an. Gegenüber den Vorgängerbauten bedeutete die Nähe zur Straße ein Novum, lagen doch frühere Synagogen in Hinterhöfen oder ganz versteckt in einzelnen Wohnhäusern.*(1)

Bethaus im Stil des Neuen Bauens

Drei schmucklose Quader, verbunden durch einen schmalen Riegel, gruppieren sich streng achsensymmetrisch um eine breite Freitreppe. Der hohen Wand des Mittelbaus sind zwei flache Vorbauten angegliedert, denen wiederum zwei niedrigere Pflanzbecken vorgelagert sind. Die ausgewogenen Proportionen der Baukörper schaffen in ihrer Schlichtheit und Monumentalität einen Ort der Ruhe, verleihen dem kompakten Ensemble aber auch Erhabenheit und feierlichen Weihe. Flachdächer, Fensterbänder, klare geometrische Formen, ein Rundfenster und die Fassaden ohne aufgesetzten Schmuck sind typische Gestaltungsprinzipien des Neuen Bauens.*(2)

Fassade aus Muschelkalkplatten

Die Fassadengestaltung folgt dem Grundprinzip des Neuen Bauens: kein aufgesetzter Schmuck, sondern Materialgerechtigkeit. Mit diesem Begriff wird ein zentraler Aspekt der Modernen Baukunst umschrieben: die Forderung nach der Verwendung von angemessen Werkstoffen und vor allem die Zurschaustellung ihrer Eigenschaften.*(3) Die Fassade aus unverputztem Naturstein verleiht dem Bauwerk Festigkeit, Monumentalität und Einzigartigkeit innerhalb der umliegenden Bauten. Die Platten aus Muschelkalk überziehen die gesamte Außenhaut und lassen sie lebendig wirken, denn der Stein variiert farblich zwischen rötlichen und bräunlichen Tönen. Bändern mit quergelagerten und hochgestellten Platten im Wechsel bildet ein regelmäßiges Muster.

Im Rundfenster – Ein Zeichen des jüdischen Glaubens

Das einzige Ornament entsteht durch den Einsatz von Muschelkalk-Streben in das kreisrunde Fenster (Occulus). Die abstrahierte geometrische Form symbolisiert den siebenarmigen Leuchter (Menora). Damit bildet das Ornament auch gleichzeitig die Verbindung von Fassade und Fenster. In die Mitte der hohen Wand symbolisiert die Menora das göttliche Licht und gibt damit Auskunft über die Bestimmung des Gebäudes. Das Ornament hatte darüber hinaus eine zweite Funktion, sie geht aus der Beschreibung des Tempel-Rabbiners Bruno Italiener (1881–1956) von 1931 hervor:

"Wenn man vor dem Gebäude des neuen Tempels steht, wird der Blick unwillkürlich von der großen, mächtigen mit dem Symbol des siebenarmigen Leuchters gezierten Wand, zur Höhe emporgerissen. Diese Alijah, dieser Zug zur Höhe, geht durch den ganzen Bau, man ahnt ihn im kleinen Tempel [links], der sein Licht nur von oben empfängt, man ahnt ihn noch mehr im großen Tempel [Mitte] der durch seinen hohen und weiten Raum, mit den zum Himmel strebenden, immer lichter werdenden Fenstern und der in feierlichem Dunkel gehaltenen Decke, die ahnende Seele mit Andacht erfüllt." *(4)

Kultraum für die hohen Feiertage

Im Hauptgebäude hinter der hohen Wand lag das Herzstück des Tempels: der große Saal, vorbehalten für die hohen Feiertage und die Freitagabendgebete. Der Thoraschrein war in einer "ehrfurchtgebietenden" [Oberrabbiner Rudolf Italiener] schwarzen Wand aus marmoriertem Stein eingelassen.*(5) Die Männer nahmen im Parkett Platz, die Frauen in den Logen, insgesamt fasste der Saal 1200 Personen. Wenig auffällig, aber entscheidend für den Gottesdienst: Hinter der schwarzen Wand befand sich die Orgel und ein Raum für den gemischten Chor schloss sich an. Dieser Raum war nicht sichtbar, denn zum Ablauf des Ritus gehörte die Imitation des göttlichen Gesanges.

Die Wirkung des Erhabenen stellte sich (auch außerhalb des liturgischen Ablaufs) durch die Höhe des Raumes, seine farbliche Gestaltung und die Lichtführung ein. Über elf langgestreckte Fensterbänder fiel Tageslicht ein. Die Scheiben waren von unten nach oben farblich gestaltet und werden zur Decke hin transparenter, Licht strömt in den Raum. Wirkungsvoller Kontrast zu den hellen, rau verputzen Wänden, die das Licht in einem warmen Schein verwandeln, wird das Braun der gebeizten Hölzer im Parkett, in den Logen und Deckenbalken gewesen sein. An den Trägerbalken der Decke hängen Pendelleuchten in engen Abständen, so dass der Raum zu jeder Jahres- und Tageszeit von Licht erfüllt war.

Der Wochentempel - Hell-Dunkel-Kontraste

Der kleinere Wochentempel für 130 Personen war im linken Vorbau untergebracht. Hier wird der Lichteinfall von außen (künstliches Licht gab es in diesem Raum nicht) durch bauliche Veränderungen des Flachdaches so nach innen geleitet, dass Helligkeit nur von oben in den Raum scheinen kann. Die dunkel gebeizte Decke wurde abgesenkt, um eine umlaufende Fensterreihe einzusetzen. Wie im großen Tempel – aber nun nach Osten ausgerichtet –*(6) befindet sich die Thorarolle in einer schwarzen Wand. Ohne aufgesetzte Verzierungen, nur durch ihre tiefdunkle Farbe des reflektierenden, glänzenden Materials entfaltet sie im Raum eine besondere, ihr, als Trägerin des Allerheiligsten, angemessene Wirkung. Die fehlenden Logen lassen darauf schließen, dass Familien beim Gottesdienst im Wochentempel zusammensaßen.

Der Versammlungssaal mit Bühne

Der Versammlungssaal, auch Gabriel-Riesser-Saal,*(7) lag im linken Vorbau, dem Wochentempel gegenüber. Die hohen Fensterbänder öffnen fast die gesamte Wand in den Außenraum. Im Gegensatz zum Wochentempel fällt hier viel Seitenlicht ein und eine Vielzahl von Glühbirnen, also von jeglichem Schmuck befreite Leuchtkörper, ziehen sich in einem Band an den oberen Wandnischen entlang. Sie lenken den Blick und rahmen den Weg in Richtung Bühne. Stühle können flexibel entfernt oder hinzugestellt werden, maximal 230 Personen fanden hier Platz. Hinter dem Vorhang verbirgt sich eine Bühne für Theatervorführungen. Auffälliges Merkmal in diesem Raum sind die Lampen.

Die Vorhalle und das Vestibül

Wenn die Hauptportale des Tempels an den Freitagabenden und den hohen Feiertagen geöffnet wurden, schritten die Männer durch die drei mittleren Schwingtüren, durchquerten mit wenigen Schritten den niedrigen schmalen Vorraum und gelangten in ein hohes, breites Vestibül. Rechts und links des Vestibüls befanden sich Garderoben. Hinter drei weitere Schwingtüren lag die große Halle. Die Frauen gingen durch die Seitentüren des Hauptportals in den Vorraum und stiegen über die dahinter liegenden Treppen in ein oberes Vestibül (in Höhe des Rundfensters). Dort lagen ihre Garderoben und von dort betraten sie die große Halle und nahmen auf den Logen Platz. An den Wochentagen führten die Wege nur durch die Vorhalle und von dort direkt in die Seitenflügel, ohne mit dem Hauptkultraum in Berührung zu kommen. Die Schulräume besaßen separate Eingänge im hinteren Gebäudetrakt.

Exempel des Neuen Bauens – Schrift als bewusster Bruch

Der Neubau des Tempels zeigt sich von den Baukörpern über die Fassade bis in die Gestaltung der Innenräume als Exempel des Neuen Bauens. Der Hamburger Innenarchitekt und Lichtdesigner Naum Slutzky (1894–1965), Bauhausmeister der Metallwerkstatt aus der Weimarer Zeit (1919), schuf die Entwürfe für alle Lampen, darunter die berühmte Pendelleuchte, den Bauhausklassiker, der sich in Serie in der großen Halle des Tempels findet.*(8). Bis an die Grenze des Machbaren lotet Slutzky die Reduzierung des Gegenstandes auf seinen wesentlichen Kern aus, wenn er im Versammlungsraum die Glühbirne pur in der Wand verschraubte.

Slutzkys ästhetischer Gegenspieler im Tempel – und persönlicher Freund – war Friedrich Adler (1878–1942), ebenfalls Innenarchitekt. Durch das ganze Bauwerk ziehen sich, wie eine schmückende Borte, hebräische Schriftzüge. Insgesamt 13 Verse aus dem Pentateuch, den fünf Büchern Mose, sind an verschiedenen Punkten – Raumübergängen, über dem Thoraschrein, auf dem Grundstein sowie über den Wasserbecken zur ritualen Handwaschung – im Tempel angebracht. Über dem Außenportal hat sich dieser Schriftzug erhalten: "Denn Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker" (Jesaja Kap.56, V.7). Die zwölf weiteren Verse sind sicherlich analog, im gleichen Schriftbild gearbeitet worden, eingekerbt in das Material. Adler, der in seiner Arbeit viel mit Materialien experimentierte, blieb stets dem Jugendstil treu. Er entwarf die Schriftzüge und setzte die Gestaltung auch als wesentlichen und absichtsvollen Bruch zu den rechten Winkeln und funktionalen Elementen.

Anmerkungen: *(1) Die Mitglieder der jüdischen Reformgemeinde aus der Gegend vor dem Dammtorbahnhof trafen sich in der aushilfsweise gemieteten Lodge in einem Profanbau in der Hartungstraße, den heutigen Kammerspielen.



*(2) Das Neue Bauen war eine internationale künstlerische Avantgarde-Bewegung der 1920er Jahre, deren Vertreter*innen Architektur und Design unter ökonomischen, technischen und sozialen Aspekten radikal erneuerten. Der Gebrauchswert der Architektur führte zur Formbildung (Funktionalismus). Die historisierende Stilvielfalt des 19. Jahrhunderts galt als überwunden. Walter Gropius, Hanns Meyer und Mies van der Rohe sind zentrale Vertreter des Neuen Bauens.



*(3) Zur Genese des Begriffs, vgl. Monika Wagner: "‚Materialgerechtigkeit‘. Debatten um Werkstoffe in der Architektur des 19. und frühen 20. Jahrhunderts", in: Jürgen Pursche (Hg.): Historische Architekturoberflächen. Kalk – Putz – Farbe, ICOMOS – Hefte des Deutschen Nationalkomitees, Bd. 39 (2003), S. 135–138, download unter: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/icomoshefte/article/view/20984



*(4) zitiert nach: Die Juden in Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik. Eine Dokumentation, Dokument Nr. 33 "Bruno Italiener, der neue Tempel", August 1931, Gemeindeblatt der Deutsch-Israelitischen Gemeinde zu Hamburg, 17.08.1931, Hamburg 1987, Bd. 2, Schlüsseldokumente, S. 4. In:, S. 260.



*(5) Diese Wand ist neben der Fassade ein Beispiel für das Erzielen eines maximalen ästhetischen Effekts aus den im Material angelegten Möglichkeiten. So arbeitete Mies van der Rohe in seinen bekanntesten Bauwerken, dem Barcelona-Pavillon und der Villa Tugenthad. Vgl. auch: Ulrich Knufinke: Synagogenbauten der Weimarer Republik. Hamburg 2005, S.



*(6) Der Hauptkultort auf dem Tempelberg in Jerusalem befand sich im Osten. Auch alle christlichen Kirchen sind "geostet". Die Lage des Tempels auf der Oberstraße verhinderte die Ostung des großen Thoraschreins, aber im kleinen Tempel konnte die korrekte Ausrichtung des Allerheiligsten realisiert werden. Weitere Anmerkungen: *(7) Die Widmung des Saales galt dem Hamburger Politiker und Juristen Gabriel Riesser (1806–1863), der in die Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche einzog und im August 1848 dort wortmächtig für die Gleichberechtigung der Juden eintrat. Als erster deutscher Jude wurde er in Hamburg im Jahr 1859 Obergerichtsrat und Vizepräsident der Bürgerschaft. Riesser gehörte durch sein politisches Engagement zu den bekanntesten Juden seiner Zeit und hat sich große Verdienste im Kampf um die Emanzipation erworben. Die Widmung zeigt zugleich die politischen Überzeugungen der Bauherren.