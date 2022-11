Ticketverlosung: Preview der neuen Serie "Retoure" in Schwerin Sendedatum: 21.12.2022 21:00 Uhr "Retoure" die neue Serie des NDR mit Stefanie Stappenbeck und Wanja Mues feiert am 11. Dezember Premiere in Schwerin. Seien Sie dabei und gewinnen Sie Tickets!

Susanne Krombholz (Stefanie Stappenbeck) leitet ein beschauliches, wirtschaftlich unauffälliges Retourencenter (kurz RMV) in Mecklenburg-Vorpommern, für das sich bislang niemand interessierte. Und das war auch gut so – denn die Chefin hat mit ihren Kolleg*innen unter der Hand eine ganz eigene Interpretation der sozialen Marktwirtschaft gefunden, das „Kombinat zweite Chance“. Im RMV gibt es verschmähte Retouren unter der Ladentheke zu kaufen, statt sie wie vorgeschrieben zu schreddern. Der Gewinn wandert in die eigene Tasche, ist also für den „guten Zweck“.

Ein Auge auf RMV hat Oliver Drittenpreiß (Wanja Mues) geworfen. Sein Motto: Höher, schneller, weiter, den Fortschritt umarmen und Global Player sein. Der Turbokapitalist aus dem Osten ist in Gedanken meist zehn Schritte voraus. Und genau das ist seine Profession: Er macht Unternehmen zukunftsfähig, denkt groß, effizient, über Masse. Weil durch Corona der Online-Handel durch die Decke gegangen ist, will Oliver ein neues, großes Retourencenter für die zurückgeschickten Waren installieren. Und dafür hat er exakt einen Kandidaten auserkoren.

Aus ökologischen Gründen und aus ureigensten kapitalistischen Interessen der RMV-Belegschaft darf Olivers (Alb)Traum vom modernen und transparenten Mega-Center nicht wahrwerden. Irgendwie müssen die Kolleg*innen den Visionär Oliver schnellstmöglich wieder los werden – notfalls auch mit radikalen Mitteln.

Die Sendetermine im NDR Fernsehen

Folge 1: 21.12. 22:00 Uhr

Folge 2: 21.12. 22:30 Uhr

Folge 3: 21.12. 23:00 Uhr



Making-Of: 21.12. 23:30 Uhr

Sehen Sie die Folgen schon vor der Ausstrahlung im NDR Fernsehen!

Gewinnen Sie jeweils zwei Tickets inklusive Freigetränk und sehen Sie die drei Folgen von "Retoure" in der Preview in Schwerin!

Wann?

Sonntag, 11. Dezember 2022

Einlass ab 18:00 Uhr

Beginn um 19:00 Uhr



Wo?

Filmpalast Capitol in Schwerin

Wismarsche Str. 128, 19053 Schwerin

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Die Teilnahme ist ganz einfach: Füllen sie das untenstehende Formular aus und schicken Sie es ab - schon haben Sie die Chance, Tickets für die Preview zu gewinnen.

Einsendeschluss ist der 2. Dezember um 12:00 Uhr.

Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. NDR Mitarbeiter und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der/die Gewinner/in wird von der Redaktion schriftlich benachrichtigt.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen für die Verlosung.

Dieses Thema im Programm: Der NDR | 21.12.2022 | 21:00 Uhr