Erleben Sie Ihren NDR vor Ort

Uns ist die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter*innen sehr wichtig. Zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus können wir Ihnen momentan leider immer noch an keinem unserer Standorte Führungen anbieten. Wir informieren Sie an dieser Stelle aktuell über den Stand der Dinge.



Nach wie vor finden Sendungen, die auf dem NDR Gelände produziert werden, ohne Studiopublikum statt. Dies gilt ebenso für Auftragsproduktionen wie zum Beispiel Anne Will und Gefragt, Gejagt.



Für alle abgesagten Konzerte und Veranstaltungen des NDR gilt: Erworbene Konzertkarten werden an den jeweiligen Vorverkaufskassen erstattet.



(Stand: April 2021)