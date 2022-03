Stand: 03.03.2022 17:15 Uhr Augen-/Yin-Yoga in Lokstedt (nur online)

Mit Augen-Yoga die Sehkraft verbessern

Wir sitzen den ganzen Tag vor dem Bildschirm und starren drauf, müssen Kleingedrucktes auf Papier oder Websites lesen, ohne mit den Wimpern zu zucken. Abends setzen wir uns energielos und mit starrendem Blick vor den Fernseher. Wir wollen uns entspannen, aber vernachlässigen dabei die Augen allzu oft. Gerade durch die mehrstündige Arbeit am PC werden die Augen durch den fokussierten Blick besonders beansprucht. All dies wird den Augen nicht gerecht. Die Augen trocknen aus, der Lidschlag wird seltener.

Mit Augenyoga möchten wir einen Kurs anbieten, der die Sehkraft wieder verbessert und die Sehgewohnheiten zum Positiven korrigiert. Außerdem hilft Augen-Yoga vorbeugend gegen Kopfschmerzen, stärkt die Konzentrationsfähigkeit und regt die Nervenzentren an. Es werden nicht nur die Augen gestärkt, auch unterstützende Körperstellungen und -abfolgen ergänzen die reinen Augenübungen. Am Anfang kurz, manchmal auch zwischendrin, und am Ende werden Entspannungübungen die Yoga-Stunde abrunden.

Ort: Lokstedt, Forum Vitalis

Termine: freitags von 17.00-18.00 in Lokstedt (zur Zeit nur online)



Anmeldungen per E-Mail für einen Schnuppertermin sind erbeten.

Trainerinnen: Petra Pauzenberger

Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktangaben.

Die TeilnehmerInnen üben eigenverantwortlich Yoga. Bei eventuellen körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen sollte ein Arzt befragt werden, ob eine Teilnahme dennoch zu empfehlen ist.