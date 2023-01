Kundalini-Yoga in Hoheluft

Kundalini-Yoga mit Anja Escherich

Für unsere KollegInnen, die wegen der Spätschichten nicht an unseren Yogagruppen teilnehmen konnten, bieten wir nun die Gelegenheit in Hoheluft Kundaliniyoga mit Anja Escherich zu üben.

Anja Escherich ist ausgebildete Kundalini Yoga Lehrerin (3HO e.V., Kundalini Yoga nach Yogi Bhajan) und unterrichtet Kundalini Yoga seit 1990. An der Hochschule für bildende Künste studierte sie Kommunikationsdesign und führt das Atelier für Malerei, Design und Illustration in Hamburg Hoheluft. „Die Freude, Flexibilität, Gesundheit, Kreativität und Ausrichtung, die ich durch Yoga gewonnen habe, möchte ich gerne weitergeben“. Sie praktiziert die meditative Heilkunst des Kundalini Yogas - Sat Nam Rasayan und arbeitet als Fernsehgrafikerin ausserdem freiberuflich für den NDR in Lokstedt.

Termin: Dienstagmorgen 10.00-11.30 Uhr, Hoheluft, Breitenfelder Str. 8a

Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail

Die TeilnehmerInnen üben eigenverantwortlich Yoga. Bei eventuellen körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen sollte ein Arzt befragt werden, ob eine Teilnahme dennoch zu empfehlen ist.