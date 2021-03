Stand: 14.03.2020 19:23 Uhr Alle Yoga-Termine - Alle Yoga-Gruppen

ZURZEIT FINDEN KEINE BETRIEBSSPORTANGEBOTE (INDOOR) DER BSG AUFGRUND DER VORSCHREITENDEN AUSBREITUNG DES CORONAVIRUS STATT.

(Beschlusslage 13.03.2020 Taskforce "Coronavirus")

Stattdessen werden von unseren Trainer*innen Online-Kurse für uns angeboten.

Yoga ist nicht einfach nur das Ausüben von körperlichen Abfolgen. Der Trend, die Energiezentren (Chakras) als Bestandteil des physischen Körpers zu sehen, ist verzerrt. Vielmehr geht es um Bewusstseinszustände, die unseren Horizont erweitern. Inspirierende Gedanken geben den körperlichen Haltungen einen tieferen Sinn. Yoga ist als ein Weg zur ganzheitlichen Heilung zu sehen; das Alter spielt dabei keine Rolle.

Der aktuelle Lokstedter Trainingsraum für Betriebssport ist in unmittelbarer Nähe des Lokstedter Betriebsgeländes, nämlich in der Augenärztlichen Praxisklinik am Tierpark Forum Vitalis.

Zur Zeit können wieder Gäste (zur Zeit nur Rotherbaum!) aufgenommen werden! Gruppen mit mindestens drei freien Plätzen können Gäste aufnehmen, wenn die Gastquote von 20% (über alle Gruppen) noch nicht überschritten ist. Die Yogagruppe in Hoheluft ist für Gäste ganz ausgeschlossen.

Wenden Sie sich bitte an die Spartenleitung (E-Mail siehe unten).

Für Auszubildende und Volontäre gilt auch, dass mindestens drei Plätze in der Gruppe frei sein müssen. Weiterhin werden nur zwei Auszubildende/Volontäre im Tarif "Auszubildene" pro Gruppe aufgenommen.

Zum Kennenlernen ist ein einmaliges Schnuppern in einer Gruppe kostenlos. Ein zweiter kostenloser Schnuppertermin in einer anderen Gruppe ist möglich. Weitere Schnuppertermine sind kostenpflichtig.

Alle HH-Standorte und Gruppen und die Anzahl der freien Plätze:

LOKSTEDT (im Forum Vitalis) Tag Uhrzeit Yogaart YogalehrerIn Freie Pl. Mo 12.00-13.00 Santulan Kriya Barbara Kleymann 3 Plätze Mo 18.30-20.00 Hatha Freca Dumrese 0 Plätze (**) Do 18.00-19.30 Hatha Kirstin Borchert 1 Plätze (**) Do 19.30-21.00 Power Julia Isbarn - Frederike Barow 0 Plätze (**) Fr 12.00-13.00 Augen Kirstin Borchert - Petra Pauzenberger - Karin Mohrbuttter 3 Plätze

HOHELUFT Tag Uhrzeit Yogaart YogalehrerIn Freie Pl. Di 10.00-11.30 Kundalini Anja Escherich 4 Plätze

ROTHERBAUM Tag Uhrzeit (Raum) Yogaart YogalehrerIn Freie Pl. Mo 17.00-18.00 (2) Office-Yoga Sara Baylan 2 Plätze Di 16.45-18.15 (1) Kundalini Karin Mohrbutter 0 Plätze(**) Di 17.45-18.45 (2) Vinyasa Fernanda Ortiz Losada 3 Plätze Di 18.30-20.00 (1) Hatha Freca Dumrese 1 Plätze Mi 17.30-18.30 (1) Yin-Yoga Kirstin Borchert 0 Plätze(**) Do 08.00-09.00 (1) Hatha Kirstin Borchert 5 Plätze (*) Do 12.00-13.00 (2) Santulan Kriya Barbara Kleymann 0 Plätze (**)

(1) Sportraum 1 / (2) Sportraum 2

(*) Diese Gruppen können nur noch InteressentInnen mit Vorkenntnissen im Hatha-Yoga aufnehmen.

(**) Gerne merken wir InteressentInnen auf Warteliste vor.

Spartenleitung für Yoga:

E-Mail

Ronald Effnert-Neudeck: (040) 4156 - 0

Annemarie Stoltenberg (Ro): (040) 4156 - 2121

Michaela Vogt (Lo): (040) 4156 - 5758