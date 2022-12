Weihnachtsmärkte 2022: Zufriedene Bilanz der Schausteller Stand: 22.12.2022 06:56 Uhr In Niedersachsen schließen heute die ersten großen Weihnachtsmärkte. In Hannover und Osnabrück können sich die Besucherzahlen der vergangenen Wochen sehen lassen.

Wie die Stadt Hannover mitteilte, haben in diesem Jahr mehr als 1,8 Millionen Menschen den Markt in der Altstadt besucht. Das seien zwar etwas weniger als 2019, im Jahr vor der Pandemie, aber deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Damals fand der Weihnachtsmarkt noch unter strengen Corona-Auflagen statt. Die gab es in diesem Jahr nicht mehr. Auch der Schaustellerverband zeigte sich zufrieden - obwohl die Umsätze nicht an 2019 heranreichten, hieß es.

VIDEO: Trotz Energiekrise: Eisbahn und Weihnachtsmarkt in Braunschweig (1 Min)

Osnabrücker Weihnachtsmarkt zählt 850.000 Besucher

Auch der Weihnachtsmarkt in Osnabrück geht heute zu Ende. Dort wurden bislang rund 850.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Laut Stadtmarketing sind das sogar rund 200.000 Menschen mehr als 2019. Auch seien wieder mehr Gäste aus den Niederlanden angereist.

Weihnachtsmärkte in Braunschweig und Lüneburg weiter geöffnet

Die Stadt Uelzen will heute im Laufe des Tages Bilanz ziehen. Vielerorts in Niedersachsen haben die Weihnachtsmärkte aber auch über das Fest hinaus weiter geöffnet, unter anderem in Goslar, Lüneburg, Braunschweig, Lingen und Meppen im Emsland.

