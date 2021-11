Vogelgrippe: Niedersachsen richtet Krisenstab ein Stand: 19.11.2021 17:17 Uhr Die Geflügelpest bereitet sich in diesem Jahr besonders schnell aus. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat den Krisenfall festgestellt – gut einen Monat früher als 2020.

Es gebe leider eine noch größere Dynamik als im vergangenen Jahr, so die Ministerin. Ihren Angaben zufolge hat das Friedrich-Loeffler-Institut bislang acht Mal Geflügelpest in Nutzviehbeständen in Niedersachsen bestätigt - bei Wildvögeln waren es 14 Fälle. Deshalb haben viele Landkreise bereits eine Stallpflicht für Freilandgeflügel angeordnet, in Niedersachsens Nachbarbundesland Bremen gilt sie ab Montag.

Weitere Informationen 3 Min Geflügelpest in Cloppenburg: Strenge Schutzmaßnahmen angeordnet Die Vogelgrippe breitet sich regelmäßig aus. Experten vermuten, dass das Virus sich dauerhaft etabliert hat. 3 Min

Krisenstab beim Landesamt in Oldenburg

Die Feststellung des Tierseuchenfalls in Niedersachsen ist ein Verwaltungsakt, der es dem Land erlaubt, besser gegen die Seuche vorzugehen. So wird beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) in Oldenburg ein Krisenkoordinierungsstab eingerichtet. Dort sollen alle Informationen zusammenlaufen, um noch schneller reagieren zu können.

Vergangene Saison große Verluste

Die vergangene Vogelpestsaison dauerte von November 2020 bis Juni dieses Jahres - und verursachte große Verluste: Die niedersächsische Tierseuchenkasse verzeichnete für diesen Zeitraum einen Schaden von fast 23 Millionen Euro. Es war der bislang schlimmste Ausbruch der Geflügelpest in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.11.2021 | 18:00 Uhr