Vicky Leandros: Premiere in der Elbphilhamonie

Für ihre Wahlheimat Hamburg hatte Vicky Leandros, die ja auch schon in London und Paris gelebt hat, ein extra Kompliment parat: "Ich liebe Hamburg. Hamburg ist eine offene und tolerante Stadt - finde ich - und sie ist in den letzten Jahren noch einmal kreativer und jünger geworden."Vicky Leandros hat schon auf den ganz großen Bühnen dieser Welt gestanden und ihr Publikum begeistert. Trotzdem war die erfahrene Künstlerin vor ihrem ersten Auftritt in der Elbphilharmonie nervöser als sonst. Nur angemerkt hat man es ihr nicht: Professionell präsentierte die sympathische Sängerin ihr internationales Programm, sang ihre Klassiker auf deutsch, französisch und griechisch.

