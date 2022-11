Stand: 09.11.2022 19:04 Uhr Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs Preises in Hamburg

Die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine steht im Zentrum bei der diesjährigen Preisverleihung des Hanns-Joachim-Friedrich-Preises. Ausgezeichnet werden der Spiegel-Reporter Christoph Reuter und die Redaktion des privaten russischsprachigen Bezahlsenders OstWest mit Sitz Berlin. Der Sonderpreis 2022 geht an die Redaktion der ZDF-Kindernachrichten logo! für ihre achtsame und ehrliche Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt in einer Sendung für Kinder.

Die feierliche Verleihung findet heute, am Donnerstagabend, 9. November, beim NDR in Hamburg statt, wo der „Verein zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus“ zu Gast ist.

Diskussion: „Berichten in der Krise – wie viel Power haben die Öffentlich-Rechtlichen?“

Anläßlich der Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrich-Prieses diskutierten ZDF-Auslandskorrespondentin Katrin Eigendorf (Preisträgerin 2021), Preisträger Christoph Reuter (Spiegel), Frederik Pleitgen (CNN, Preiszträger 2017), WDR-Chefredakteurin Ellen Ehni und der ehemalige heute-Journal Moderator Claus Kleber (Priesträger 2010 und Mitglied des Vorstands) das Thema „Berichten in der Krise – wie viel Power haben die Öffentlich-Rechtlichen?“ Susanne Stichler (NDR) moderiert das Gespräch. NDR.de streamt die Podiumsdiskussion ab 16 Uhr live.

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis in der ARD Mediathek, bei phoenix und im NDR Fernsehen

Phoenix, der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF, zeigt die Podiumsdikussion am Sonntag, 20. November 2022, um 13.00 Uhr. Bereits ab Freitag, 11. November, ist sie in der ARD Mediathek abrufbar..

Eine Aufzeichnung der Verleihung „Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2022“ zeigt das NDR Fernsehen am Donnerstag, 10. November, ab 23.45 Uhr. Ab Freitag, 11. November ist sie in der ARD Mediathek abrufbar.

Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, benannt nach dem früheren Moderator der "tagesthemen", wird alljährlich an Journalist*innen verliehen, die Maßstäbe gesetzt haben. Weitere Informationen unter: www.hanns-joachim-friedrichs.de