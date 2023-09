Unfall mit fünf Autos bei Braunschweig: Zehn Menschen verletzt Stand: 04.09.2023 12:46 Uhr Bei einem Unfall auf der B1 bei Braunschweig sind am Sonntagnachmittag zehn Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Im Einsatz waren zehn Rettungsfahrzeuge und ein Hubschrauber.

Ein 28-Jähriger ist mit seinem Pkw laut Polizei in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden aus der Spur geschleudert. Der Transporter traf dabei ein weiteres Auto, in dem drei Personen saßen. Die beiden Autos gerieten in den Straßengraben und prallten gegen einen Baum. Die Beifahrerin in einem der Pkw wurde schwer verletzt. Das Auto Unfallverursachers prallte zudem gegen zwei weitere Fahrzeuge, wobei der 28-Jährige ebenfalls schwer verletzt wurde.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht

Acht weitere Beteiligte des Unfalls wurden leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort und brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Dabei waren zehn Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die B1 war in Folge des Unfalls für sieben Stunden voll gesperrt. Warum der 28-Jährige aus Peine mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam, ist bisher unklar.

