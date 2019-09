Stand: 02.09.2019 19:59 Uhr

US Open: Bitteres Aus für Görges

Der letzte Schlag war symptomatisch für das Spiel von Tennisprofi Julia Görges im dritten Satz. Der 30 Jahre alten Bad Oldesloerin bot sich im Achtelfinale der US Open gegen die Kroatin Donna Vekic nach 2:42 Stunden beim Matchball gegen sich die günstige Gelegenheit, mit einem Schmetterball am Netz für Einstand zu sorgen. Görges aber setzte den Ball einige Zentimeter hinter die Grundlinie. Auch der Videobeweis änderte nichts mehr an der Tatsache: Sie hatte es verpasst, zum ersten Mal beim Grand-Slam-Turnier in New York ins Viertelfinale einzuziehen.

Das Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben, als es an der Niederlage nichts mehr zu rütteln gab. Mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 unterlag sie ihrer Kontrahentin. Besonders bitter: Es hatte ihr nur ein Punktgewinn zum großen Triumph gefehlt - im zweiten Satz hatte sie selbst einen Matchball gehabt. Schnell packte Görges nach dem Ende des spannenden Matches ihre Tasche und verließ mit gesenktem Kopf den Court im Louis-Armstrong-Stadium.

Erste Niederlage im vierten Duell

Im vierten Duell mit der 23 Jahre alten Kroatin, die erstmals bei einem Grand Slam unter den besten Acht steht, musste Görges die erste Niederlage einstecken. Beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon war sie im Vorjahr ins Halbfinale eingezogen. Seither hatte keine Deutsche mehr bei einem der vier großen Turniere das Viertelfinale erreicht.

Die Kielerin Angelique Kerber, die 2018 in Wimbledon den Titel gewonnen hatte, schied in Flushing Meadows bereits in der ersten Runde aus. Insgesamt waren beim letzten Grand Slam des Jahres in New York fünf deutsche Damen am Start.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.09.2019 | 22:40 Uhr