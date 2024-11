Travemünde: Delfin "Delle" ist offenbar sehr gesprächig Stand: 15.11.2024 08:09 Uhr Delfin Delle schwimmt schon seit längerer Zeit durch die Ostsee. Besonders in Travemünde und an Ostholsteins Küste ist er oft zu Gast. Dänische Forscher haben jetzt seine Laute untersucht.

"Delle" ist offenbar sehr kommunikativ. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz haben die Forschenden zwischen Dezember 2022 und Februar 2023 mit Unterwasserrekordern seine Laute aufgenommen. Dabei soll das Tier sehr viel sprechen, obwohl "Delle" oft alleine in der Ostsee unterwegs ist.

Forscher stellen mehrere Hypothesen auf

Laut Deutscher Stiftung Meeresschutz gab der Delfin "in rhythmischen Schüben impulsartige und tonale Töne von sich". Die Frage ist nun: Was hat er erzählt? Die Forscher haben da mehrere Hypothesen: Entweder hat er sich mit dem Wassersportler Jesper Stig Andersen unterhalten, mit dem er während seiner langen Zeit in Dänemark "befreundet" war. Oder vielleicht wollte Delle auch seine Artgenossen auf sich aufmerksam machen. Es kann auch sein, dass die Laute völlig unbeabsichtigt herauskommen oder es sind tatsächlich typische Selbstgespräche, weil er alleine unterwegs ist.