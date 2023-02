Tödlicher Bootsunfall von Barßel: Berufungsprozess startet Stand: 28.02.2023 09:26 Uhr Der tödliche Bootsunfall von Barßel, bei dem 2016 zwei Menschen starben, wird ab Donnerstag am OLG Hamburg neu aufgerollt. Ein verurteilter Bootsführer hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt.

Bei dem Unfall vor sieben Jahren waren zwei Sportboote mit jeweils vier Insassen auf dem Barßeler Tief (Landkreis Cloppenburg) zusammengestoßen. Der 27-jährige Schiffsführer des einen Bootes und eine 24-jährige Mitfahrerin kamen dabei ums Leben, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der überlebende Bootsführer aus Barßel wurde 2021 vom Schifffahrtsgericht in Emden wegen fahrlässiger Tötung, gefährlicher Körperverletzung und Trunkenheit zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Außerdem sollte er 45.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Der Berufungsprozess startet nun vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) in Hamburg.

VIDEO: Bewährungsstrafe nach tödlichem Sportboot-Unfall bei Barßel (14.09.2021) (2 Min)

Anderer Fahrer ebenfalls betrunken und zu schnell

Wäre der Angeklagte nicht betrunken und schneller als erlaubt gefahren, hätte es nicht zwei Tote gegeben, sagte der Vorsitzende Richter in Emden bei der Urteilsverkündung 2021. Der Angeklagte habe sich zumindest mitschuldig gemacht. Strafmildernd sei, dass der ums Leben gekommene Fahrer des entgegenkommenden Bootes ebenfalls betrunken war, außerdem zu schnell und dazu noch ohne Licht gefahren sei. Der Anwalt des verurteilten Bootsführers hatte nach dem Urteil erklärt, er werde seinem Mandanten raten, Berufung einzulegen, weil ein entlastendes Gutachten nicht berücksichtigt worden sei.

"Gemütliche Fahrt"? Angeklagter beteuert Unschuld

Der Angeklagte hatte vor Gericht beteuert, dass sein Boot in der fraglichen Nacht auf der rechten Seite des Barßeler Tiefs gefahren sei. Es sei zudem korrekt beleuchtet gewesen und er sei auch nur mit mäßiger Geschwindigkeit über das Wasser gefahren. Die vorgeschriebenen zehn Kilometer pro Stunde habe er eingehalten. Es sei bis zum Unfall eine "gemütliche Fahrt" gewesen. Dann sei ihm allerdings plötzlich das andere Boot entgegengekommen - mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, so dass er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

1,89 Promille Alkohol im Blut

Beim Angeklagten wurden nach dem Unfall 1,89 Promille Alkohol im Blut gemessen. Dieser hohe Wert habe ihn überrascht, gab der Angeklagte später bei seiner Aussage vor Gericht an. Auch bei den anderen Mitfahrern und dem getöteten Bootsführer war Alkohol im Spiel.

Angehörige und Familien der Opfer sind Nebenkläger

Nun wird der Fall im Berufungsprozess vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht neu aufgerollt. Im Regelfall beginne das Gericht dann die Beweisaufnahme von vorn, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen dem NDR in Niedersachsen. Das liege daran, dass "das Berufungsgericht die tatsächlichen Feststellungen selbst treffen und den Sachverhalt auf dieser Grundlage neu bewerten muss", so der Sprecher. An dem Prozess in Hamburg werden auch die Angehörigen der Unfallopfer teilnehmen. "Als Nebenkläger angeschlossen haben sich die Eltern der Getöteten, die sich an Bord des kleineren Bootes befunden hatten und zwei der bei dem Unfall Verletzten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.03.2023 | 06:00 Uhr