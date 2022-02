Nach Unwettern: Hochwassergefahr in Niedersachsen steigt Stand: 21.02.2022 11:30 Uhr Sturmtief "Antonia" hat Niedersachsen heftige Niederschläge beschert, durch den Dauerregen sind Flüsse über die Ufer getreten. Vor allem der Nordwesten kämpft mit dem Wasser.

Nach tagelangen Niederschlägen warnt der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) vor leichtem bis mittlerem Hochwasser an mehreren Flüssen, vor allem im Elbe-Weser-Raum. Betroffen seien demnach Lune, Oste, Hamme und Wümme. Auch der Wasserstand von Aller, Hunte, Vechte und Hase stieg deutlich. Bislang seien vor allem unbebaute Flächen betroffen, so das NLWKN. In Hannover wurde an der Leine am Pegel Herrenhausen bereits Meldestufe 2 überschritten. Der Fluss könne angrenzende Wiesen überfluten, hieß es. Die Pegelstände sollen im Laufe des Tages weiter steigen.

Vollgelaufene Keller im Ammerland

Im Landkreis Ammerland mussten Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) seit der Nacht zu Montag zu zahlreichen Einsätzen ausrücken, um Wasser aus vollgelaufenen Kellern und Häusern zu pumpen. Besonders in Bad Zwischenahn habe es wegen des vielen Regens Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher. Dort liefen Gräben über, die Kanalisation war überlastet. Bis zum Morgen wurden in sechs Ortschaften Bauernhöfe und Wohnhäuser teilweise mit Sandsäcken gesichert. In Rastede stand eine Kreuzung unter Wasser. Auch Felder sind überflutet. Auch in Ostfriesland stehe das Wasser in den Gräben bis zum Rand, hieß es. Dauerregen, Westwind, geschlossene Sperrwerke und Siele hätten verhindert, dass das Wasser abfließen kann.

