Nach Randale in Schule in Bissendorf: Urteil erwartet Stand: 16.07.2024 06:32 Uhr Nachdem drei Jungen 2020 in einer Schule in Bissendorf randaliert haben sollen, steht eine Mutter in Osnabrück vor Gericht. Der Vorwurf: Sie soll ihre Erziehungspflicht verletzt haben. Heute könnte das Urteil fallen.

Der Prozess vor dem Landgericht Osnabrück läuft bereits seit fast drei Jahren. Das Verfahren hatte sich immer wieder verzögert, unter anderem, weil Zeugen nicht vernommen werden konnten. Wenn heute alle Zeugen erscheinen, will der Richter ein Urteil fällen.

Mutter soll Kinder unbeaufsichtigt gelassen haben

Die Staatsanwaltschaft wirft der 44-jährigen Mutter von zwei der Kinder vor, ihre Söhne im Frühjahr und Sommer 2020 vor allem abends und nachts oft unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Dabei waren die Kinder laut Anklageschrift zuvor bereits in 19 Fällen auffällig geworden. Die Verteidigerin der Frau hält die Anklage für unverhältnismäßig, da man Kinder in diesem Alter nicht rund um die Uhr beaufsichtigen könne.

Hoher Schaden verursacht

Die beiden Söhne der Frau sollen zusammen mit einem Freund im Jahr 2020 in einer Schule in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) Dachfenster zerschlagen, Regale zerstört und Wasserhähne aufgedreht haben. Dadurch wurden laut Gericht mehrere Räume überschwemmt. Innerhalb kurzer Zeit entstand so ein Schaden von 150.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2024 | 08:00 Uhr