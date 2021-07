Stand: 21.07.2021 11:45 Uhr Raphi Groß: Mit "Freiheitsschlag" vom Musical zum Schlager

Normalerweise steht Raphael Groß (26) auf der großen Musical-Bühne - siebenmal die Woche, beim "Tanz der Vampire". Dank seines Talentes angelte er sich bereits 2017 in Wien die Erstbesetzung der Hauptfigur Alfred. Und die spielte der gelernte Sänger und Schauspieler so überzeugend, dass er diese Rolle auch an den Theatern in Berlin und Oberhausen präsentieren durfte. Sogar Schlagerstar Helene Fischer lud das Ensemble live in ihre Show und präsentierte gemeinsam mit Raphael ein Stück aus dem Musical. Bei der "Helene Fischer Show" traf Raphael Groß noch einen anderen wichtigen Menschen, den Songschreiber und Produzenten Sebastian Raetzel, der mit seiner Band "The Baseballs" dort war.

Aus Raphael wurde Raphi

"Ich habe zu der Zeit jemanden gesucht, der mit mir an meinen anderen Ideen arbeitet," sagt Raphael Groß, der sich inzwischen Raphi nennt. Also setzten sich die beiden zusammen. "Raphi wollte gerne etwas mit Schlagern machen," erinnert sich Sebastian Raetzel, der auch extra zur Sendung "Klönschnack" angereist ist. "Gemeinsam haben wir angefangen zu schreiben und die ersten Songs zusammengebracht. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir damit in die Öffentlichkeit gehen," sagt Sebastian.

Und das schaut gut aus: Unter dem Projektnamen "Lichtwerk & Raphi" haben sie in diesem Jahr ihre erste Single "Flieg mit mir" veröffentlicht. Ein Titel, der nach guter Laune klingt - und auch ein bisschen typisch nach Corona-Zeiten, wie Moderator Thorsten Küppers anmerkte. "Klar", sagt Raphi, "für mich ist dieser Song ein Freiheitsschlag. In dieser Zeit, in der wir uns alle so eingeengt und unfrei gefühlt haben, wollten wir zeigen: Hey Leute, alles wird wieder besser werden!" Das komplette Gespräch mit Raphi Groß und Sebastian Raetzel - inklusive ihrer aktuellen Single "Herzöffner" - ist in der Sendung "Klönschnack" zu hören, am Montag (26. Juli, 19 Uhr) und in der Wiederholung am Sonntag (1. August, 12 Uhr).