Stand: 06.09.2021 14:31 Uhr Malchow: Mutmaßliche Motorendiebe gefasst

Die Wasserschutzpolizei hat nach einem Bootsmotorendiebstahl in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) innerhalb weniger Stunden zwei Verdächtige ausfindig gemacht. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden zwei 17-jährige Jugendliche ermittelt. Das Duo soll am Sonnabend ein Boot aus einer Schuppenanlage am Malchower See gestohlen haben. Demnach fuhren sie damit über den See, demontierten den Bootsmotor und Zubehör und flüchteten. Die Polizei kam ihnen durch ihre Ermittlungen und einen Hinweis aus der Bevölkerung auf die Spur. Ob sie für ähnliche Diebstähle verantwortlich sind, wird noch geprüft. | 06.09.2021 14:30