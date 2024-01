Letzter Besuch von Margrethe II als Königin in Flensburg

Die Neujahrsansprache von Königin Margrethe II am 31. Dezember genießt traditionell Traumquoten im dänischen Fernsehen. Als die 83-jährige Monarchin dabei ihre Abdankung bekannt gab, war das bei den Menschen im deutsch-dänischen Grenzland ein hoch emotionaler Moment.

"Ich übergebe den Thron an meinen Sohn Kronprinz Frederik." Mit diesen historischen Worten hat sich die dänische Königin Margrethe II am 31. Dezember an ihr Volk gerichtet. Sie sei gesundheitlich nicht mehr in der Lage, Dänemark als Königin zu dienen. Eine Nachricht, die die Dänen und auch die Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze völlig überrascht hat - auch mich. Ich wohne in Graesten - der dänischen Kleinstadt, in der die Königin und ihre Familie jedes Jahr mehrere Wochen ihren Sommerurlaub verbringen. (Die Neujahrsansprache selbst habe ich nicht gesehen, aber die Nachricht kurz danach Online gelesen.) Und es war später DAS Thema, als ich mit mehreren Nachbarn nach Mitternacht zusammen kam. "Hast Du das gehört? Unsere Königin hat abgedankt!" Es war offensichtlich, wie sehr sie alle Nachricht nicht nur überrascht, sondern auch bewegt und berührt hat. Und dabei ging es gar nicht darum, dass es in der dänischen Monarchie seit 900 Jahren keine Abdankung gegeben hatte. "Das war doch unsere Königin, wir sind mit ihr aufgewachsen!", erklärten mir die Nachbarn.

Margrethe II fliegen die Herzen bei Flensburg-Besuch zu