Kult wird elektrisch: VW stellt E-Bulli ID.Buzz vor Stand: 09.03.2022 21:01 Uhr Volkswagen hat am Mittwochabend seinen Elektrobulli ID.Buzz vorgestellt. Wenn alles nach Plan läuft, werden die ersten E-Bullis bis Ende des Jahres auf den Straßen zu sehen sein.

Der Nachkomme des Kult-Busses ist der erste vollelektrische Vertreter der leichten Nutzfahrzeuge im VW-Konzern. Die Produktion solle noch in der ersten Jahreshälfte in Hannover starten, teilte Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) mit. Der Vorverkauf soll demnach im Mai beginnen, Markteinführung in Europa ist dann im Herbst. Für den Konzern könnte der elektrische VW-Bus der wichtigste Modellanlauf des Jahres an.

ID.Buzz: Vernetzt und autonom

VW-Markenchef Ralf Brandstätter bezeichnete den E-Bulli als "echte Ikone für das Elektrozeitalter". In den 1950er-Jahren habe der VW-Bulli für ein neues Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit und großer Emotion gestanden. Dieses Lebensgefühl greife der ID.Buzz nun auf, so Brandstätter. Der Markenchef sieht in ihm die Kernthemen E-Mobilität, Digitalisierung, Vernetzung und assistiertes Fahren vereint. Der vollelektrische VW-Bus soll nach Konzern-Angaben schon bald erste Serienfunktionen zum autonomen Fahren bekommen. Auch der Autozulieferer Continental aus Hannover steuert Technik bei.

