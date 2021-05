Knapp 60.000 AstraZeneca-Dosen aus Dänemark für SH Stand: 31.05.2021 16:09 Uhr Schleswig-Holstein erhält zusätzliche Impfdosen. Die Kassenärztliche Vereinigung sucht Ärzte, die das Vakzin verimpfen wollen.

Dänemark stellt Schleswig-Holstein überraschend weitere 59.300 AstraZeneca-Dosen zur Verfügung. Für Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist der am Montag unterschriebene Vertrag "ein weiteres Beispiel für die gute Zusammenarbeit und das vertrauensvolle Verhältnis" mit dem nördlichen Nachbarn. In Dänemark wird das Präparat wegen seiner Nebenwirkungen momentan nicht eingesetzt.

KVSH sucht Ärzte, die Impfen wollen

Nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sollen die zusätzlichen Impfdosen kurzfristig an die Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte verteilt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) sucht jetzt kurzfristig Ärzte, die den Impfstoff, der nur noch bis Ende Juni haltbar ist, verimpfen wollen. Aufgrund der kurzen Haltbarkeit können keine Dosen für die Zweitimpfung zurückgehalten werden. Der Bund soll aber zugesagt haben, diese bereitzustellen.

Die KVSH weist allerdings darauf hin, dass Lieferengpässe diese Pläne durchkreuzen könnten. Es sei aber möglich, dass bis September geklärt ist, ob die Zweitimpfung auch mit dem Medikament eines anderen Pharmakonzerns durchgeführt werden kann. hieß es weiter.

Impfstoffe auch für Betriebsärzte

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) sollen Dosen aus dem Kontingent auch an Betriebsärzte gehen. Es lägen bereits Anfragen vor. Das Land will das demnach bis Mittwoch klären. Außerdem hat die Lieferung Auswirkungen auf die zehn mobilen Impf-Teams, die ab 10. Juni in Brennpunkten eigentlich ausschließlich das Biontech-Vakzin verimpfen sollten. Sie sollen nun auch AstraZeneca verwenden.

