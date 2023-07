IC ohne Strom: Sylt-Urlauber stranden auf freier Fläche Stand: 13.07.2023 19:02 Uhr Ein IC der Deutschen Bahn ist am Donnerstagnachmittag im Landkreis Celle liegengeblieben. Offenbar führte die Oberleitung keinen Strom mehr. Rund 500 Fahrgäste müssen in Busse umsteigen.

Der Zug war laut Bahn von Westerland auf Sylt unterwegs Richtung Karlsruhe. Nach einem fahrplanmäßigen Halt in Hamburg kam es gegen 16.15 Uhr zum unfreiwilligen Stopp bei Adelheidsdorf im Landkreis Celle. Der IC mit rund 500 Fahrgästen an Bord blieb auf freier Fläche stehen. Die Feuerwehr Celle war nach eigenen Angaben mit 28 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützung kam unter anderen vom Roten Kreuz und vom Malteserhilfsdienst.

IC wird evakuiert - Fahrt geht mit Ersatzbussen nach Hannover

Offenbar gab es in der Nähe einen Sturmschaden an einer Oberleitung. Möglicherweise hatte ein Ast oder ein umstürzender Baum die Leitung beschädigt. Am Nachmittag waren einige Gewitter über Niedersachsen Land gezogen. Ein Sprecher der Bahn sagte, man werde die Reisenden, darunter vermutlich viele Urlaubs-Rückkehrer, dann mit Bussen nach Hannover bringen.

Hinweis der Redaktion: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, dass es sich bei dem Zug um einen ICE handelte. Das wurde inzwischen korrigiert. Wir bitten um Entschuldigung.

